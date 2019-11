Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Du bist, was du isst. Diesen Spruch nehmen sich immer mehr Menschen zu Herzen. Aus unterschiedlichsten Gründen werden einige von ihnen sogar zu Veganern. Um auf deren Lebensstil aufmerksam zu machen, gibt den Weltvegantag (englisch World Vegan Day). Das ist ein internationaler Aktionstag, der erstmals am 1. November 1994 anlässlich des fünfzigsten Jahrestags der Gründung der amerikanischen Vegan Society stattfand und seitdem jährlich am 1. November gefeiert wird. Heute ist Weltvegantag und die MOZ hat sich in Seelow umgehört, ob der Ernährungstrend – kompletter Verzicht auf tierische Produkte – hier schon angekommen ist.

Restaurants rüsten auf

Sucht man vegane oder vegetarische Restaurants, findet man diese laut Internet nur in Berlin oder dem Speckgürtel. Sich bewusst ohne Fleisch zu ernähren, auch bei der Kleidung und den Schuhen auf alles Tierische zu verzichten, das scheint im Oderland noch nicht angekommen zu sein – um daraus ein eigenständiges Geschäftsfeld zu machen. Etliche Restaurants haben aber den fleischlosen Trend längst erkannt, bieten immer mehr vegetarische und vegane Gerichte an – neben Schnitzel und Gulasch.

Veganer im Straßenbild zu finden ist nicht so einfach. "Fleischesser" würde man auf dem Seelower Markt einfacher finden – am Grillhähnchenstand oder an der Feldküche. Dass es sie aber gibt und immer mehr werden, davon berichtet Ursula Kieninger. Sie hat den Bioladen Naturkost "Nussschale". Dort herrscht reges Treiben. So lassen sich in dieser Woche auch Ilona Höhne und Manuela Weippert, beide arbeiten in der Seelower Sadtverwaltung, ihre Mittagessen schmecken. Wirsingtopf mit Kokosmilch und Buchweizen gibt es, dazu Salat. Ein veganes Gericht. "Wir essen oft und gerne hier, weil es frisch, regional und immer vielfältig ist", sagen sie. Beide Frauen sind keine Vegetarier, geschweige denn Veganer, essen aber immer weniger Fleisch und wenn dann bewusst. "Gerade an Wochenenden das Grillen oder mal ein Lammfilet, das ist doch lecker."

Laut Ursula Kieninger sei der Trend zu Veganismus längst angekommen. "Zu 95 Prozent haben wir vegane Küche und bei dem Rest schauen wir, dass es glutenfrei oder lactosefrei ist, denn es gibt ja immer mehr von Unverträglichkeiten Betroffene." Veganer würden aber meist selbst kochen, sich im Geschäft die Zutaten holen. Viele sichern ihren ihren Eiweisbedarf über Hülsenfrüchte ab. Dazu sei Avocado eine gute Naturbutter, gebe es Hafermilch, Obst, Gemüse, Nüsse, Getreideprodukte und selbst Soja-Schnitzel schon in den Läden.

Vielfältige Ersatzprodukte

"Der Veganer-Trend hat deutlich zugenommen", sagt auch Ernährungsberaterin Antje Kierstein. Ob aus gesundheitlichen Gründen, wegen Tierschutz oder Klimawandel, viele würden ihre Ernährung umstellen, damit auch ein besseres Lebensgefühl bekommen. Vegan könne man auch Kinder aufziehen, wenn die restliche Küche stimmt. Der oft angemahnte Vitamin-B-Mangel sei durch Pilze, Algen, Tofu abfangbar. Veganer, so Kierstein, dass seien klassisch meist Frauen. "Viele bringen auch ihre Männer dazu, bewusster zu essen. Das ist doch eine gute Entwicklung."