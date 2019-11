Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die polnische Bildhauerin Dorota Tolloczko-Femerling arbeitet mit Strukturen und geometrischen Figuren unterschiedlichen Materials. Auf einer Schulbank liegt eine Tonskulptur, die einem gefalteten Stück Stoff täuschend ähnlich sieht. Die Künstlerin hat Rauten aus Ton mit Schnüren verbunden und daraus eine bewegliche Matte gebildet, die man ein- oder zweifach falten kann, so dass immer wieder ein anderes Bild entsteht.

Foschen und Entdecken

Die gleiche Form in Holz wirkt schon wieder ganz anders. Die Schüler mussten Papier zu Schiffchen falten und aus mehreren Schiffchen eine eigene Kreation basteln. "Wir forschen mit unterschiedlichem Material, die Schüler sollen entdecken, was das Material bringt", erklärt die Künstlerin, die Keramik-AGs an der Fontane-Grundschule und an der Insel-Grundschule leitet sowie an der Kunst-Akademie in Stettin unterrichtet.

Mit solchen Projekten versuchen Koordinatorin Maike Miekey-Roggow und Lehrerin Juliane Mißling das Interesse der Schüler zu wecken. Beide sind beim Träger der Lernwerkstatt, dem SPI, festangestellt. Unterstützung bekommen sie von Lehrkräften der Kretschmann-Oberschule, mit dem das "Offi" einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat.

Die Lernwerkstatt im Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "Offi" in Bad Freienwalde verfügt über zwölf Plätze. Schüler, die sich aus unterschiedlichen Gründen der Schule verweigern oder nicht mitkommen, werden dort in kleinen Gruppen unterrichtet. Ziel sei, dass sie den Hauptschulabschluss erreichen, sagt Maike Miekey-Roggow.

Praxisnaher Unterricht

"Wir arbeiten in kleinen Lerngruppen zu anderen Zeiten und einem anderen Tagesablauf", fügt sie hinzu. Dennoch orientiere sich der Unterricht am Rahmenlehrplan und sei sehr praxisnah. "Wir hatten jetzt eine Projektfahrt zum Thema Erneuerbare Energie ins Lausitzer Seengebiet, besuchten den Kohle-Tagebau und den ernergieautarken Ort Feldheim", berichtet Maike Miekey-Roggow. Dabei geht es um Physik, Mathematik, Geografie. Stets werden mehrere Fachgebiete verbunden.