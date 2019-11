So sehen die neuen Zimmer aus: Die Leiterin des Seniorenzentrums in Wendisch Rietz, Sylvia Metzke, und der Geschäftsführende Awo-Vorstand Kati Karney zeigen eines der Spezialbetten, die den Einsatz von Rollstühlen unnötig machen. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Die neuen Bewohner ziehen zwar voraussichtlich erst ab Januar ein, aber weil das Haus schon fertig ist, hat der Awo-Bezirksverband Brandenburg-Ost aus Frankfurt (Oder) kurzerhand bereits am Mittwoch gefeiert. Der Anbau des Seniorenzentrums Märkische Heide in Wendisch Rietz ist nun offiziell eröffnet. Die Awo investierte an dem Standort nach eigenen Angaben 2,9 Millionen Euro, komplett aus Eigenmitteln.

Statt wie bisher 70 können künftig 84 Menschen in der Einrichtung im Gemeindeteil Siedlung leben. In den 14 Zimmern im Neubau, der an das bestehende Gebäude angebaut wurde, arbeitet der Awo-Bezirksverband erstmals überhaupt mit einem Palliativ-Konzept. "Statt dem Leben mehr Tage zu geben, wollen wir dort den Tagen mehr Leben geben", sagte Kati Karney, Geschäftsführender Vorstand der Awo, in ihrer Festansprache. Die Leiterin des Seniorenzentrums, Sylvia Metzke, zeigte sich überzeugt, dass die Plätze schnell komplett belegt sind. "Wir haben bereits eine Warteliste", sagte sie. Dass der Einzug nicht sofort beginnen könne, liege unter anderem an der noch fehlenden Bauabnahme.

Spenden für Veeh-Harfe

Für den Arbeitsalltag in der neuen Palliativeinrichtung wurden die Mitarbeiter des Seniorenzentrums bereits geschult. Weitere Kurse in diesem Zusammenhang folgen. Das Konzept sieht vor, Wünsche, Ziele und Befinden der Bewohner in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Dabei sollen kreative und individuelle, manchmal auch unkonventionelle Lösungen gefunden werden. Bestandteil des Neubaus sind auch Begegnungsbereiche. Teile ihrer Arbeitsweise stellten Mitarbeiter bei der Eröffnungsfeier vor. Die Besucher erhielten Einblicke in die Aromatherapie, in die basale Stimulation, bei der es unter anderem um non-verbale Kommunikation geht, und in die Musiktherapie. Bei letztere soll in Wendisch Rietz künftig eine Veeh-Harfe, zu deren Spiel keine Notenkenntnis erforderlich ist, zum Einsatz kommen. Beschäftigungstherapeutin Kerstin Steinbach stellte ein solches Instrument vor. Ihr Exemplar war eine Leihgabe; für den Kauf einer eigenen Veeh-Harfe wurden Spenden gesammelt.

Um das Leben im Palliativbereich den Bewohnern so angenehm wie möglich zu machen, hat die Awo die neuen Zimmer mit Spezialbetten ausgestattet. Sie lassen sich so verstellen, dass im Bett eine aufrechte Sitzposition eingenommen werden kann. "Dadurch entfällt der Transfer in den Rollstuhl, und die Patienten sind weniger Belastungen ausgesetzt", erläuterte Kati Karney. Außerdem lassen sich die Betten auch auf die Balkone und sogar in den Garten schieben – die gesamte Anlage des Seniorenzentrums wird so erlebbar.

Bei der Eröffnungsfeier war das Foyer des Seniorenzentrums brechend voll. Bewohner, deren Angehörige, Gemeindevertreter, Handwerker und viele andere mehr gehörten zu den Gästen. Auch der Ehrenvorsitzende des Awo-Bezirksverbandes, der frühere Bad Saarower Bürgermeister Gerhard Berger, hatte sich auf den Weg gemacht und erhob sich für ein kurzes Grußwort von seinem Platz. Das aktuelle Gemeindeoberhaupt von Wendisch Rietz, Siegward Wiesner, lobte die gute Zusammenarbeit mit der Awo. Dadurch gemeinsam Erfolge feiern zu können, sei eine schöne Sache. "Mit der Erweiterung des Seniorenzentrums tragen wir dem sozialen Aspekt in der Gemeinde weiter Rechnung", sagte er. Damit der Anbau möglich wurde, hatte die Gemeinde den Bebauungsplan für das Areal geändert.

Programm mit viel Musik

Die Awo hatte für die Feier, deren offizielles Programm sich über gut eine Stunde erstreckte, keine Mühen gescheut. Es gab Gesang von Profis (Imme Tröger) und Amateuren (Kinder aus der Kita Buddelflink im Ort), und als sich die Gäste beim Buffet im künftigen Tagescafé für Demenzkranke stärkten, spielte das Trio "Opus Drei" des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder) Klänge von Bach, Beethoven und Mozart.