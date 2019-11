Anke Beißer

Kienbaum (MOZ) Eines der Quartiere im Pavillon Nummer sechs im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum Kienbaum trägt an der Tür ein Extraschild: "Wohlfühlzimmer Kevin Kuske" steht darauf. Ein stilisierter Viererbob ordnet dem Athleten seine Sportart zu. Im Zweibett-Zimmer selbst erinnern drei Dinge an den Wintersportler, der bis zu seinem Abschied vom Leistungssport im Jahr 2018 viel Zeit für Athletiktraining in Kienbaum verbracht hat: Es gibt eine Dankschön-Collage mit besonderen Momenten aus der aktiven Zeit des Olympioniken. Hinter Glas wird ein Trikot von den Winterspielen in Sotschi 2014 aufbewahrt, mit einem Foto einiger seiner Trophäen sowie dem von ihm erreichten Medaillenspiegel bei großen internationalen Wettbewerben. Und eine Fotoleinwand zeigt ihn bei einer Pause im Kienbaumer Kraftraum. Die Dekoration lockert die Atmosphäre in dem schlichten Zimmer auf und hebt es so von den übrigen Unterkünften in Kienbaum ab. Lediglich fünf weitere Zimmer mit besonderer Note gibt es im Zentrum. "Aber jedes Jahr kommt mindestens eines hinzu", sagt die stellvertretende Verwaltungsleiterin Lisa Vogel.

Diese Tradition, Sportler nach ihrem Karriereende zu würdigen, gibt es seit 2016. Hammerwerferin Betty Heidler wurde die Ehre als Erste zuteil, noch im selben Jahre gefolgt von Speerwerferin Linda Stahl. 2017 wurde dem Turner Fabian Hambüchen ein Wohlfühlzimmer gewidmet sowie der Paraathletin Marianne Buggenhagen. An Bobfahrer Kevin Kuske erinnert ein solches Quartier seit 2018, und die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Radfahrerin Kristina Vogel erweiterte in diesem Jahr den illustren Kreis. "Sie und Frau Buggenhagen beziehen ihr Zimmer, wenn sie bei uns sind", sagt Lisa Vogel. Ihre Namensvetterin wohnt sogar dauerhaft darin, weil sie sich auf dem Gelände, bei der Bundespolizei, im Trainerberuf ausprobiert. Auch zu Kevin Kuske gebe es Kontakt. "Er hat zuletzt vor dem Leichtathletik-Nachwuchs einen Vortrag zum Thema Motivation gehalten", erzählt die 24-Jährige Mitarbeiterin.

Fast 400 Übernachtungsplätze

Die Vergabe der Wohlfühlzimmer liegt in den Händen des Vorstands vom Trägerverein. "Die Idee war, Sportlern danke zu sagen, die nicht mehr aktiv sind, aber viel Zeit bei uns verbracht haben und immer gut zu uns gewesen sind." Sie unterscheiden sich zwar an den Wänden von dem übrigen Angebot, für die Vergabe an Sportler und Trainer spiele das aber keine Rolle. Jeden Schlafgast kann es mal ereilen, in einem Wohlfühlzimmer einquartiert zu werden. Insgesamt stehen auf dem Areal knapp 400 Übernachtungsplätze in Einzel- bis Vier-Bett-Zimmern zur Verfügung – bei freien Kapazitäten auch für Vereins- und Breitensportler, die die Sportstätten für ein Wochenend- oder Ferien-Trainingslager nutzen wollen.

Übrigens: Luxus-Unterkünfte gibt es in Kienbaum nicht. Alle weisen den gleichen schlichten Standard auf. Bett, Stuhl, Schreibtich, Fernseher, Bad. "Nur ausländische Gäste bringen mitunter Dinge mit, die sie an ihre Kultur erinnern", weiß Lisa Vogel.