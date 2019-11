Simone Weber

Rathenow Der 9. November ist für die Deutschen auf mehrere Themen bezogen ein geschichtsträchtiger Tag. Zum 30-jährigen Jubiläum des Falls der innerdeutschen Mauer am 9. November 1989 wird besonders in diesem Jahr erinnert. Am nächsten Samstag laden dazu die "Freunde für Europa" zu einer besonderen Kino-Matinee in das "Haveltor-Kino" ein.

"Der Tag des Mauerfalls ist nicht nur ein wichtiger Tag für die Deutschen und ein Wendepunkt in ihrer Geschichte, sondern auch ein Tag von europäischer Tragweite", sagt Felix Doepner, Mitorganisator der monatlichen Kino-Matinee. "Mit der Entwicklung in vielen der früheren Ostblockstaaten fiel der Eiserne Vorhang, der Ost und West über 40 Jahre trennte. Die Teilung Europas und der Kalten Krieg endeten. Damit wurde die Grundlage zur späteren EU-Erweiterung gelegt." Gemeinsam mit drei Protagonistinnen des bewegten Herbst 1989 in Rathenow bereitete Doepner die Kino-Matinee im November vor. Gezeigt wird der Spielfilm "Bornholmer Straße". Die deutsche Tragik-Komödie des Regisseurs Christian Schwuchow entstand zum 25-jährigen Mauerfall-Jubiläum und wurde am 5. November 2014 erstmals im Fernsehen gesendet. Gezeigt werden die letzten Stunden vor der Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989 am Grenzübergang Bornholmer Straße aus Sicht des Kommandanten Harald Schäfer.

Danach erinnern sich Amkelina Kegel, Irmhild Blackstein und Christine Ermisch an die Ereignisse im Herbst ´89 in Rathenow. "Im September fuhr ich nach Berlin und besuchte auch Bärbel Bohley, deren Namen wir als Mitgründerin des Neuen Forum am 9./10. September in Berlin kannten", erinnert sich Amkelina Kegel. "Am 7. November zogen Tausende Rathenower nach dem Friedensgebet friedlich von der Lutherkirche zum Märkischen Platz."

"Wir möchten, vor allem den später Geborenen, noch einmal klarmachen, dass es uns im Herbst ´89 darum ging, unsere Meinung endlich einmal öffentlich frei zu äußern und politische Veränderungen herbeizuführen", so Amkelina Kegel. "Wichtig war uns dabei immer, dass dieser Prozess von den Demonstranten her friedlich ablief. Diese friedliche Streitkultur müssen wir in der heutigen Zeit wieder finden!"

Die Kino-Matinee der "Freunde für Europa" findet in diesem Monat am Samstag, 9. November, 10.00 Uhr, im Haveltor-Kino statt. Bei freiem Eintritt wird der Spielfim "Bornholmer Straße" gezeigt. Danach erinnern sich Protagonisten des Herbstes ´89 an diese bewegte Zeit.