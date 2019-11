Frank Groneberg

Bremsdorf (MOZ) Wer sich mit dem Fahrrad oder als Wanderer auf den Weg machen möchte zum Forsthaus Siehdichum, der sollte für die nächsten Wochen und Monate eines bei seiner Planung berücksichtigen: Das Forsthaus ist nur "von oben", also aus Richtung Norden erreichbar. Aus Richtung Süden führt zwar ein Waldweg von der Bundesstraße B 246 bei Bremsdorf aus zum Stillen Treppelsee und dann weiter zum Forsthaus, dieser ist aber seit Dienstag gesperrt. Und er wird vorerst auch nicht mehr begeh- oder befahrbar sein. Denn wie in der Mittwochausgabe berichtet, haben plötzlich einbrechende Wassermassen des Planfließes einen Teil des Waldweges und des Dammes, über den der Weg dort normalerweise verläuft, einfach weggespült. Seitdem klafft auf dem Waldweg ein mehrere Meter breites und sehr tiefes Loch – mit steilen Abrutschungshängen an beiden Zuführungen.

Für Wanderer oder Radfahrer, die sich der Unglücksstelle im Dunkeln nähern, würde dort erhebliche Verletzungsgefahr bestehen. Der Bereich ist deshalb noch am Dienstagabend mit Baumstämmen, die auf beiden Seiten quer über den Weg gelegt worden sind, gesichert worden. "Wir haben dort am Abend zwei Kiefern gefällt", sagt Boris Schnittker, Forstbetriebsleiter bei der Stiftung Stift Neuzelle – die Stiftung ist Eigentümer des betreffenden Waldstückes und des Waldweges. "So kann niemand aus Versehen bis zu der Einbruchstelle gelangen."

Doch damit ist es natürlich nicht getan. Denn der weggespülte Damm muss natürlich ersetzt, der Waldweg wiederhergestellt werden. Aber nicht in erster Linie, um Wanderern die Erholungsmöglichkeit im Wald zu gewährleisten. "Wir betrachten den Schaden vorrangig aus der Sicht des Waldbrandschutzes und der Waldbrandbekämpfung", betont Boris Schnittker. "Momentan würde im Ernstfall die Feuerwehr nicht zu ihrem Einsatzort gelangen können." Und vor allem aus diesem Grund wolle die Stiftung Stift Neuzelle den Weg so schnell wie möglich instand setzen.

Ursache wird untersucht

Momentan befinde man sich noch "in der Sondierungsphase", erklärt Boris Schnittker. Geklärt werden müsse zum einen die genaue Ursache der Zerstörung und damit auch die Frage, wer die Kosten der Wiederherstellung tragen muss. Zum anderen muss die Frage geklärt werden, wie der Damm und der Weg instand gesetzt werden können. Fachliche Hilfe bei der Vorbereitung erhofft sich die Stiftung vom Wasser- und Bodenverband, zu dem man deshalb bereits Kontakt aufgenommen habe. "Wir sind dabei, einen Zeitplan und einen Kostenplan zu erarbeiten", lautete der aktuelle Stand.

