Volkmar Ernst

Löwenberg (OGA) Die Löwen-Agrar GmbH hat neben der Waage auf dem Karl-Marx-Platz in Löwenberg eine Telefonzelle aufgestellt – allerdings keine, in der man telefonieren kann. Vielmehr handelt es sich um eine Bücher-Box, wie sie in vielen anderen Orten bereits existiert und gut angenommen wird. Die Idee ist einfach: Wer ein Buch ausgelesen hat und es nicht zu Hause ins Regal stellen möchte, kann es in der Telefonzelle lassen und zugleich nach Büchern stöbern, die er noch nicht kennt. Einfach mitnehmen, lesen, Geld sparen und anderen eine Freude machen.