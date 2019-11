Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Stadtwerke sorgen nicht nur für Strom und Wärme, sondern regelmäßig auch für kulturelle Höhepunkte. So im Sommer stets mit großer StWB-Bühne zum Havelfest und in der Adventszeit mit dem Rockkonzert im Paulikloster. Einst nach der Weihnachtsmannparade und nunmehr zum siebzehnten Mal. Am Samstag, 7. Dezember, sind alle Brandenburger eingeladen, den Rockabilly-Sound von Boppin´B und die 90er-Jahre-Top-Hits mit der Band RadioNation zu feiern.

Den Anfang macht Boppin´B, also wird es ab 19 Uhr rockig, rock´n`rollig und frech. Die Jungs von Boppin´ B heizen ihren Gästen mit coolen Songs und frechen Sprüchen ein. Zudem wird der Kontrabass auch gern zweckentfremdet und dient als Klettergerüst. Boppin´ B sorgt dafür, dass kein Fuß stillsteht! Sie gelten als erste Band aus Deutschland, die moderne Popsongs im Stil des Rock ‘n‘ Roll interpretierten und anderen Bands wie The Boss Hoss den Weg bereiteten. Größte Popularität erlangte die Band, als sie 2005 für das Rockabilly-Projekt Dick Brave & the Backbeats des deutschen Sängers Sasha im Vorprogramm spielten. Danach vertonten sie einige Songs von Sasha im Rockabilly-Stil und stiegen damit in die Charts ein.

Die Leipziger Musiker von RadioNation haben ihre 90er-Jahre-Bühnenshow namens "SpiceParade" im Gepäck. In original Outfits inszeniert die Band ab 21 Uhr die 90erMusik als Show-Happening! Wer diese Show und Musik-Klassiker nicht verpassen will, sollte sich schnellstmöglich Karten sichern – erhältlich ab sofort an der StWB-Rezeption in der Packhofstraße 31. Für StWB-Kunden kostet die Karte 15 Euro, für -Nichtkunden 25 Euro. Pro Person werden maximal 4 Karten ausgegeben.