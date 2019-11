Beeskow (freier Autor) Oktober 2019

Tag zwei in Beeskow

Liebe*r S.,

ich habe letzte Nacht von Dir geträumt. Es war meine zweite Nacht auf der Burg und ich konnte schon besser einschlafen. Trotzdem, ein gewisser Grusel bleibt. Sobald es irgendwo knackt oder knarrt, vermute ich die Geister all derer, die vor mir hier waren. Der Burg- oder Bergfried gegenüber diente mal als Knast. Was einmal in meiner Burgschreiberstube vor sich ging, muss ich noch recherchieren. Dabei ist alles so schön: Morgens scheint die Sonne in mein Zimmer, tagsüber ist der Burghof belebt. Gleich werde ich einmal hinausgehen und mich allen vorstellen.

Verzeih bitte die obige Anrede, aber ich war mir nicht sicher, wie ich diesen Brief beginnen soll. Sprache ist immer unzureichend, kann nur eine Annäherung an ihre intendierte Bedeutung sein. Oder der Versuch, neue Bedeutungen zu erschaffen. In einem unserer Theaterstücke sagte ich vor vielen Jahren den Satz: "Von Geschlechtern wird mir schlecht." Und je mehr ich darüber nachdenke, desto unsicherer werde ich auch in Bezug auf meine eigene Markierung als Mann. Mannsein, das ist nichts, was ich fühlen kann. Auch diese Benennung ist unzureichend. Sie wurde mir gegeben, sie ist Teil eines Konstrukts einer angeblichen Identität und beruht auf körperlichen Erkennungszeichen.

Aber nur weil ich Dich als Mann erkenne, (oder Du mich,) darf es doch nicht sein, dass ich irgendwelche Erwartungen daraus ableite. Wieder muss ich an Virginia Woolf denken, und diesen Satz aus "Ein Zimmer für sich allein": "Es ist tödlich, einfach und durch und durch Mann oder Frau zu sein." Es ist tödlich, oder: nicht möglich. Gar nicht lebbar. Mensch nennt mich deutsch, weil ich in diesem Land geboren wurde, wie vor mir meine Eltern. Auch das kann ich nicht fühlen, höchstens pathetisch aufladen und verkitschen – oder ablehnen. Es ist nichts, wofür ich etwas kann, auf das ich stolz sein sollte. Als ich geboren wurde, stand diese Burg in einem anderen Land. Grenzen sind zu verletzen, zu versetzen. Sie sollten Schwellen werden. Auf der Landkarte und in den Köpfen.

Jetzt muss ich mich beeilen, gleich lerne ich den Landrat kennen. Kommst Du mich besuchen?

Dein Freund S.

Burgschreiber Stefan Hornbach veröffentlicht hier regelmäßig seine Korrespondenz mit einem alten Freund, der in Beeskow aufgewachsen ist – und weitere Briefe an Menschen, von denen er geträumt hat.