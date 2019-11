Gunnar Leue

Berlin Der britische Superstar Sting versetzte am Donnerstagabend rund 13.000 Besucher in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena in heftige Feier- und Mitklatschlaune.

Er selbst konnte nicht mitklatschen, da er mit einem verletzten Arm in der Schlinge nur einhändig agieren und deshalb auch seinen Bass nicht spielen konnte. So sang er sich nur durch sein knapp zweistündiges Konzert, das gespickt war mit Hits aus den späten 70ern, 80ern und 90ern, die er selbst geschrieben hat. Zunächst für seine Band The Police wie "Roxanne", "So Lonely" und"Every Breath You Take". Neben diesen Police-Klassikern spielte er mit seinen exzellenten Begleitmusikern auch Hits aus seiner langen Solokarriere wie "Desert Rose", "Shape of My Heart" und das besonders eindrucksvoll in der Zugabe gesungene "Russains". Neues Liedgut brachte der agile 68-Jährige mit der immer noch markanten Stimme nicht zum Vortrag, was sicher ganz im Sinne des Publikums war, das eine Best-of-Show erwartet hatte - und bekam.