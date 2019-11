Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Zur Sicherheit hat sie immer eine Tüte veganer Kekse und etwas zu Trinken in der Tasche, das nicht mit tierischen Proteinen oder Gelatine geklärt wurde. Den Anspruch, dass alle Mitmenschen auf ihren Lebensstil Rücksicht nehmen müssen, hat sie nicht. "Es ist eine persönliche Entscheidung, ich will niemanden belehren", sagt Meike Kulgemeyer. Die 33-jährige Oranienburgerin lebt seit Anfang 2018 vegan. Zum heutigen internationalen Weltvegantag haben wir mit ihr gesprochen.

In Deutschland leben – je nachdem, welcher Statistik man traut – bis zu 1,3 Millionen Veganer. Eine davon sitzt Dienstagabend im Oranienburger Bioladen "Oranjeboom" von Grit Glowacki, trinkt einen Cappuccino mit Mandelmilch. Meike Kulgemeyer hat einen sanften Einstieg gewählt. Mit dem Mini-Dogma, nur noch zweimal die Woche Fleischprodukte zu essen, fing alles an. Das sei leicht gewesen. 2016 strich sie beides – und damit den Sonntagsbraten – vom Ernährungsplan. Sie wollte keine Tiere mehr auf dem Teller. Das Bewusstsein für Lebensmittel half, als sie schließlich alle tierischen Produkte wie Milch und Käse wegließ. Veganismus ist für die junge Mutter ein Automatismus geworden. Es erschrecke sie, wenn in Restaurants und beim Bäcker keiner über die Zutaten informieren kann. Kleine Schritte: Ihr Fitnessstudio habe für sie Erbsenprotein ins Angebot genommen.

Erklären muss sich Meike Kulgemeyer, Mitglied im Oranienburger SPD-Vorstand, immer wieder. Wenn sie bei Fortbildungen Tofu bestellt, "dann geht’s halt los". Die Standardreaktion: Ich könnte das nicht. "Das wollen Veganer vermeiden. Ich will niemandem auf die Füße treten."

Gesund älter werden

Wenn sie jedoch sieht, welche umfangreichen Informationen zur Tierhaltung frei zugänglich sind, wundere sie sich schon etwas, dass nicht mehr Menschen zumindest auf Fleisch verzichten. "Ein wichtiger Aspekt für mich ist, dass ich auf gesunde Art und Weise alt werden möchte", sagt sie. Ihre zwei Kinder im Teenager-Alter dürfen jedoch essen, was sie wollen. Auch in den eigenen vier Wänden wird nicht bekehrt.

Eine vegane Lebensweise geht oft mit Nachhaltigkeitsgedanken einher – Meike Kulgemeyer versucht, auf Plastik zu verzichten – und kann als Kritik an einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft gesehen werden. "Wer braucht 15 Sorten Feta-Käse und 400 verschiedene Joghurts?" Sie kaufe Rohstoffe: Obst, Gemüse, Reis, Nudeln, Saaten, Aufstriche. Bereitet daraus um die 30 Standardgerichte zu. "Mit fehlt nichts. Ich fühle mich gesünder als früher, meine Blutwerte sind perfekt."

Woran viele scheitern würden: "Sie finden nicht die richtige Milch für ihren Kaffee." Klingt lapidar, stelle aber ein Problem dar. Oder sie wissen nicht, wie sie die Wurst für die Abendbrotstulle ersetzen sollen. Oder sind "Pommes-Veganer", die sich unausgewogen nur von frittierten Kartoffeln und Salat ernähren. Einfacher Tipp von Meike Kulgemeyer: "Probiert euch aus." Das Angebot sei vorhanden. Supermärkte haben vegane Regale, Bioläden sind vorhanden. Und der Preis? Ist eine gesunde Lebensweise nicht zu teuer? "Ich brauche für mich und meine zwei Kinder 120 Euro in der Woche für Lebensmittel. Wir kaufen zu 90 Prozent Bio-Produkte", stellt Meike Kulgemeyer dem entgegen. Sie kocht selbst. Teuer werde es nur, wenn Fertiggerichte im Einkaufskorb landen.

Was Meike Kulgemeyer fehlt in Oranienburg: weitere Veganer. Eine Kollegin im Integrationskindergarten, in dem sie arbeitet, stelle gerade ihre Ernährung um. Ansonsten sieht es mau aus. "Eine Veganer-Community wäre toll."