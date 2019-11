red

Bad Belzig Zwei syrische Mütter, Fatima und Rima, aus der Eltern-Kind-Gruppe in Bad Belzig sind ab sofort als Sprachlehrerinnen für Arabisch tätig. Das haben sie mit Hilfe und Unterstützung der angeleiteten Gruppe geschafft.

Bereits im Frühling 2018 gründete sich die Eltern-Kind-Gruppe in Trägerschaft des AWO Bezirksverbandes Potsdam e.V. im Familienzentrum Klinkengrund in Bad Belzig. Seit dieser Zeit begleiten Nicole Hoffmann und Sophie Gostynski deutsche und syrische Mamas und deren Kinder im Alter von bis zu fünf Jahren im Übergang von " zu Hause" in die Krippe oder Kita.

Die Gruppe besteht aus Eltern, deren Babys und Kinder noch nicht in die Kindertagesbetreuung gehen. "Wir sind Spielort, Kennenlernpunkt, Vernetzungswerk und Alltagsbegleitung in einem", fasst Nicole Hoffmann zusammen. Hier entstand auch die Idee der beiden syrischen Frauen, Arabischkurse für Kinder anbieten zu wollen. Der Weg dorthin hatte einige Hürden. Um die Lehrtätigkeit aufnehmen zu können, mussten die Mütter ein Zertifikat erwerben. Es folgten Recherchen, Telefonate mit Bonn und Syrien. Bewerbungsmappen wurden erstellt und verschickt, Kooperationen gefestigt und neu geknüpft. Die Kinder der syrischen Mütter waren in dieser Aufbauzeit gut versorgt. In den Räumlichkeiten der Eltern-Kind Gruppe wurde abwechselnd mit den Kindern gespielt, mit den Mamas visioniert und konzentriert gearbeitet.

Das alles hat sich gelohnt. Ab sofort finden die Arabischkurse für Kinder zweimal in der Woche immer nachmittags in den Räumen der integrativen Eltern-Kind Gruppe statt. Für ihre Lehrtätigkeit werden die beiden Frauen vom Kooperationspartner RAA Brandenburg bezahlt, welcher die beiden Frauen in ihrer neuen Selbstständigkeit sehr unterstützt. Ein Arabisch-Muttersprachkurs ist wichtig zum Erlernen einer Fremdsprache, zum Beispiel Deutsch. Nur wer in der eigenen Sprache "sattelfest" ist, kann gut weitere Sprachen lernen.

Die Eltern- Kind Gruppe Bad Belzig ist montags bis freitags jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.

Informationen/Kontakt: 033841/455686, belizis@awo-potsdam.de.