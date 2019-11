Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zwei bewaffnete und maskierte Männer haben am Freitagmorgen den Edeka-Markt an der Sachsenhausener Straße in Oranienburg überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs hatten die zwei bislang unbekannten Täter die Filiale gegen 5 Uhr betreten, eine Mitarbeiterin in einen Raum gedrängt, sie mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld aus einem Tresor gefordert.

Die Ermittler vermuten, dass die Täter mit der Beute zunächst zu Fuß vom Tatort flüchteten und anschließend in ein Auto stiegen.

Die maskierten Männer sollen dunkel gekleidet gewesen und etwa 1,70 Meter beziehungsweise 1,90 Meter groß sein.

Wer gegen 5 Uhr etwas Verdächtiges oder verdächtige Personen an der Sachsenhausener Straße gesehen hat, wird gebeten, die Polizei unter 03301 8510 zu informieren.