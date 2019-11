Marco Winkler

Schwante (MOZ) Anwohner der Lindensiedlung in Schwante befürchteten, durch die Sperrung des Bahnübergangs isoliert zu werden. Es ist die einzige Zuwegung in die Siedlung. Sie sollten in der Zeit den Fahrradweg nach Sommerswalde als Alternativroute nehmen. Die zuständige Baufirma, die die Arbeiten auch Anfang kommender Woche durchführt, gibt nun Entwarnung: Der Lindenweg wird nächste Woche nur halbseitig gesperrt.

In den aktuellen Nachtstunden werden wegen dringender Gleisarbeiten mehrere Bahnübergänge in Vehlefanz und Schwante zeitweise gesperrt. So gab es in der vergangenen Nacht eine Vollsperrung des Lindenwegs in Schwante. "Viele Anwohner waren nachts vor Ort", sagte ein Mitarbeiter der die Arbeiten ausführenden Firma Fischbach Bau-Schüttgut. "Wir wurden angewiesen, die Poller des Fahrradwegs zu entfernen, das haben wir gemacht. Allerdings wollten einige diesen Weg nicht nehmen."

Gegen eine erneute Vollsperrung kommende Woche hatte die Gemeinde ihr Veto eingelegt. Die Baufirma informiert nun: "Für die Asphaltarbeiten wird es nur eine halbseitige Straßensperrung geben." Wahrscheinlich tagsüber am Montag, 4. November. Ganz genau konnte der Mitarbeiter nicht informieren, da die Genehmigungen kurzfristig erteilt würden.

Wie Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) mitteilt, habe sich die Verwaltung für diese halbseitige Sperrung eingesetzt. "Ich denke, damit kann jeder leben", so Jöhling. Es sei nicht das erste Mal, dass in der Lindensiedlung Frust hochkocht wegen der Sperrungen.

Rufe nach einer zweiten Zuwegung werden in den sozialen Netzwerken laut. "Das Problem ist, dass hinter der Lindensiedlung Schwante zu Ende ist", so Jöhling. Es gebe noch den Grenzgraben und den Amalienfelder Weg, der auf der Gemarkung Oberkrämer bis auf wenige Meter ausgebaut sei. "Dann fängt die Gemarkung Kremmen an. Auf der Seite ist der Amalienfelder Weg ein Feldweg, der auch nur als solcher zu benutzen ist." Dass Kremmen den Weg, der für den normalen Pkw-Verkehr nicht geeignet ist, ausbauen wird, sei höchst unwahrscheinlich. "Alle paar Jahre wird der Lindenweg gesperrt, bisher haben wir immer eine Lösung gefunden", so Jöhling. Auch für die Rettungsfahrzeuge, sollte im Notfall einer in die Siedlung fahren müssen. "Nicht umsonst wird so ein großer Aufwand mit den Genehmigungen betrieben." Jöhling selbst erlebte schon zweimal mit, wie im Notfall ein Rettungshubschauer gelandet ist.

Was Anwohner besonders ärgert: Die Sperrungen werden äußerst kurzfristig angekündigt. So gibt es eine weitere: Von Montag, 4. November, ab 20 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr, wird der Bahnübergang an der Bärenklauer Straße in Vehlefanz gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren, für Pkw ist eine Umleitung ausgeschildert. Die Sperrung des Schäferwegs in Vehlefanz soll zu dieser Zeit wieder aufgehoben sein.