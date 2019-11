Tilman Trebs

Fürstenberg (MOZ) Ein Feuer ist am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus am Fuchssteig in Fürstenberg ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei war der der Brand gegen 22.45 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Das Haus soll weiterhin bewohnbar sein. Die Polizei geht bislang davon aus, dass der Brand im Schornstein ausgebrochen ist. Zur genauen Ursache konnte noch nichts gesagt werden. Kriminaltechniker wollen sich am Freitag ein Bild machen.