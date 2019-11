Ricardo Steinicke

Bernau In den Kader des ProB-Ligisten Lok Bernau kommt noch einmal Bewegung. Alexander Rosenthal kann aus beruflichen Gründen künftig nicht mehr für das Team auflaufen. Der 31-Jährige erhielt eine Beförderung, die es ihm zeitlich nicht mehr ermöglicht, den Aufwand für Trainings- und Spielbetrieb parallel zum Beruf zu erbringen. Für ihn wechselt Till Isemann von den EWE Baskets Oldenburg nach Bernau. Der 23-Jährige stand zuletzt im Bundesligakader der Niedersachsen.

Hüne mit Rückennummer 21

In den vergangenen beiden Spielzeiten gehörte Isemann mit Doppellizenz auch zum Oldenburger ProB-Team. Der Big Man bringt 2,09 Meter und 118 Kilo aufs Feld und wird die Bernauer bis zum Saisonende verstärken – plus Option für eine weitere Spielzeit. In der vergangenen Woche löste Isemann seinen Vertrag mit den Baskets in beiderseitigem Einvernehmen auf. Er kam bei den Niedersachsen nicht zum Einsatz. Die von ihm gewünschten Spielanteile konnten ihm die Oldenburger auch für die nächste Zeit nicht zusichern. Trotz höherklassiger Angebote entschied sich Isemann am Ende für einen Umzug nach Bernau. Er wird bei Lok die Rückennummer 21 tragen.