Roland Hanke

Tauche/Schöneiche (MOZ) Achtes Spiel, achter Sieg, 37:5 Tore – Blau-Weiß Briesen II bleibt in der Kreisliga Mitte das Maß der Dinge und als einzige der 13 Mannschaften ungeschlagen. Beim 4:0 am 9. Spieltag bei der Spielgemeinschaft Tauche/Ahrensdorf erwies sich George Krüger einmal mehr als treffsicher, denn mit seinem Hattrick (18., 19., 28.) sorgte er für den 3:0-Pausenstand der Gäste. Das waren seinen Saisontreffer 18 bis 20, womit er in der Liste der besten Torjäger weiter die Spitzenposition inne hatte. Dahinter folgt Angelo Barow (14) von der SG Lichtenow/Kagel, der beim 6:2 seines Teams bei Borussia Fürstenwalde gleich viermal traf, darunter ein Hattrick in der zweiten Halbzeit.

Für George Krüger war es zunächst der letzte Einsatz vor seinem lange geplanten, rund vierwöchigen Neuseeland-Urlaub. "Es wird schwer, für George, der einen richtigen Lauf hat, einen adäquaten Ersatz zu finden", sagt Briesen-II-Trainer Torsten Heese. "Doch wir wollen am Sonnabend im Heimspiel gegen Gosen wieder gewinnen." Vielleicht springt ja Marcel Gernetzke ein, der in Tauche das 4:0 erzielte und laut Heese bester Spieler seines Teams war. "Wir haben eine eingeschworene Truppe, müssen aber die Spannung weiter hoch halten", sagt der Briesener Coach, der wohl auch mit Unterstützung aus der Ersten rechnen kann.

Verfolger lassen Federn

Im direkten Duell haben sich Verfolger Germania Schöneiche II (3.) und SG Hangelsberg (2.) beim 1:1 (0:1) im Spitzenspiel gegenseitig die Punkte weggenommen. Die Gästeführung von Lorenzo Franke (33.) glich vor 73 Zuschauern Nico Crusius erst in der fünften Minute der Nachspielzeit aus. So vergrößerte sich der Rückstand beider Teams auf die Odervorländer bereits auf jeweils sieben Punkte.