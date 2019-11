Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im Landkreis haben Betrüger am Dienstag wieder versucht, hochbetagte Senioren um ihre Ersparnisse zu bringen. In einem Neuruppiner Ortsteil ist eine 90-Jährige von einer Frau angerufen worden, die sich als ihre Enkelin ausgab. Diese bat die Dame um Geld. Die 90-Jährige rief unter der ihr bekannten Telefonnummer ihre Enkelin an, wodurch der Betrugsversuch auffiel. Fast erfolgreich wären Kriminelle in Temnitzquell gewesen. Dort wurde ein 88-Jähriger von seinem vermeintlichen Enkel angerufen, der 20 000 Euro für eine größere Anschaffung haben wollte. Der Enkel sicherte dem 88-Jährigen zu, dass ein Taxi bereits auf dem Weg zum "Opa" sei, das ihn zur Bank fährt. Das kam tatsächlich und brachte ihn nach Neuruppin in eine Bank, in der er ohne weitere Nachfragen die Summe erhielt. Das Taxi brachte den Senior zurück. Beim Aussteigen traf der 88-Jährige zufällig seinen Sohn, der die Situation hinterfragte. Dabei wurde der Betrugsversuch entlarvt.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Wer derartige Anrufe von angeblichen Verwandten bekommt, sollte sie unter der bekannten Telefonnummer anrufen oder andere Verwandte oder Freude mit einbeziehen. Wer diese nicht erreicht oder unsicher ist, kann sich jederzeit an die Polizei wenden. Auch Bankmitarbeiter werden gebeten, hohe Geldabhebungen von älteren Kunden zu hinterfragen, weil so ein Betrug verhindert werden kann.