Oberhavel (MOZ) Einbrecher haben in den vergangenen Tagen erneut ihr Unwesen in Oberhavel getrieben – unter anderem in Birkenwerder, Liebenwalde und Hennigsdorf.

In Birkenwerder brachen Unbekannte am Donnerstag zwischen 15.30 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus am Stolper Weg ein. Nach Angaben der Polizei durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck sowie einen Tresor. Der Schaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei sicherte am Tatort DNA- und Schuhabdruck-Spuren.

In gleich zwei Wohnhäuser wurde am Mittwochabend an der Liebenwalder Bahnhofstraße eingebrochen. "Da sich die beiden Häuser in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, wird nach bisherigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass beide Taten derselben Tätergruppierung zuzuschreiben sind", teilte die Polizei mit. Aus den Objekten stahlen die noch unbekannten Diebe Bargeld sowie technische Geräte.

In Hennigsdorf. hebelten Einbrecher am Mittwoch zwischen 13 und kurz vor 20 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Trappenallee auf. Dort durchwühlten die Täter das Haus und stahlen eine Uhr im Wert von rund 800 Euro.

Zudem versuchten versuchten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in ein Bürogebäude in der Parkstraße einzudringen. An der Zugangstür wurden Hebelspuren festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei nahm in allen Fällen Ermittlungen auf.