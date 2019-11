Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Brandenburg. Er ist angerichtet – der alljährliche Flohmarkt im Wichernhaus. Sechs Wochen lang haben zumeist acht ehrenamtliche Helfer des CVJM zu tun gehabt, das Sammelsurium auszupacken und einen ansprechenden Platz auf den langen Tischen zu finden. Und das war am letzten Tag vor dem Trödelmarkt gar nicht mehr so leicht. Das Trödelaufkommen wird anscheinend von Jahr zu Jahr mehr. Was subjektiv wahrzunehmen ist, kann Gabriele Scharner objektiv bestätigen. Seit Jahren ist sie die Hauptorganisatorin der Trödelei und versucht den Überblick zu behalten. Kein leichtes Unterfangen. "Mehr als 4.000 Gläser stehen auf den Tischen, dazu ungezählte Tassen, Vasen, Kannen, Kunsthandwerk, DDR-Utensilien, Spielzeug, Schmuck, Haushaltselektronik, Weihnachtsdeko… Nicht mal mehr unter den Tischen ist noch Platz." Keine noch so lange Aufzählung scheint dem unglaublichen Fundus gerecht werden zu können. Kein Wunder: "Wenn wir am Montag nach dem Verkaufswochenende alles Übriggebliene verstauen und wegräumen, zum Teil auch entsorgen müssen, steht garantiert schon wieder der erste Beutel oder Karton im Flur des Wichernhauses. Die Leute segnen uns das ganze Jahr mit Waren. Wenn wir sechs Wochen vor dem nächsten Trödelmarkt mit dem Aufbau anfangen, sind garantiert schon 150 volle Bananenkartons zu sortieren. Also dann, wenn wir die Öffentlichkeit eigentlich erst aufrufen, uns wieder mit nützlichen Dingen zu unterstützen", schildert Gabriele Scharner. Besonderheiten sind immer dabei – "diesmal beispielsweise ganz viele Sammeltassen, weil uns eine ältere Dame davon allein 80 (!) überlassen hat."

Der Aufwand lohnt sich für den CVJM allemal, denn um die 6.000 Euro landen am Trödel-Wochenende meistens in der Kasse. Der Erlös fließt in die Kinder- und Jugendarbeit des CVJM Brandenburg und ein Teil wird an ein Weltdienstprojekt gespendet.

2019 geht der Trödelspaß am 2. November los: Die Schlange vor der Hauptstraße 66 wird sicher wieder lang sein, wenn der Flohmarkt am Samstag um 9 Uhr öffnet und bis 18 Uhr offen bleibt. (Sonntag, 03.11., dann von 12 bis 18 Uhr). Geduld sollten alle Interessenten aufbringen, denn mehr 50 Besucher dürfen nicht in den Saal. (tms)