Marco Winkler

Oberkrämer/Leegebruch (MOZ) Zehn Grüne aus Oberkrämer und zwei aus Leegebruch haben einen Ortsverband gegründet. Zu den Sprechern wurden Anikke Knackstedt und Jörg Ditt gewählt, die in Oberkrämers Gemeindeparlament sitzen. Die Neumitglieder würden sich in der politischen Arbeit "noch ein bisschen unsicher" fühlen, teilt Ditt mit. Ohne Gegenstimme wurde die Satzung beschlossen. Einstimmig sei zudem "die Integration der grünen Mitglieder Leegebruchs" verabschiedet worden, so Ditt. "Derzeit leben zwei Grüne in Leegebruch, die sich freuen, sich einem Ortsverband anschließen zu dürfen." Oberkrämer war jahrelang ebenfalls aufgrund zu weniger Mitglieder nicht in der Lage, einen Ortsverband zu gründen.

Dialog fördern

Thematisch konnten sich die Grünen auf ihrer Gründungsversammlung auf zwei Themen einigen. Einerseits soll ein konstruktiver Dialog zwischen Oberkrämer und Leegebruch angeregt werden. "Das Ziel ist, einander besser zu verstehen und zuzuhören, was die Menschen wirklich bewegt, statt einander abzuwerten und Positionen zu verfechten", sagt Ditt. Der zweite Schwerpunkt beinhaltet Biodiversität. "Eine pestizidfreie Landwirtschaft und die Förderung wild wachsender Wiesen sollen die Artenvielfalt anregen."