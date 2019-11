OGA

Oberhavel (MOZ) Der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Kreistag Oberhavel, Thomas von Gizycki, hat sein Kreistagsmandat abgegeben. Der Borgsdorfer Kommunalpolitiker war am 1. September in den Landtag gewählt worden. Er will sich auf seine dortigen Aufgaben konzentrieren. Sein Mandat in der Hohen Neuendorfer Stadtverordnetenversammlung behält er zwar, wird dort aber den Fraktionsvorsitz abgeben.

"Zwei kommunale Mandate und die Tätigkeit als Abgeordneter im Landtag sind vernünftig nicht miteinander vereinbar", erklärte von Gizycki in einer Pressemitteilung. "Natürlich werde ich mich auch in meiner neuen Rolle als Landtagsabgeordneter um die Anliegen der Oberhavelerinnen und Oberhaveler kümmern und ansprechbar sein."

Seinen Platz im Kreistag, dem Thomas von Gizycki seit 2003 angehörte, wird nun Nachrückerin Susanne Mosch einnehmen. "Natürlich gehören Themenfelder wie Bildung, Kinder- und Jugendhilfe auch zu meinen besondereren politischen Schwerpunkten und Interessen", erklärte die Borgsdorfer Erzieherin. Susanne Mosch engagiert sich seit Jahren zudem für die Integration geflüchteter Menschen und unterstützt die Volksinitiative "Klimanotstand in Brandenburg".