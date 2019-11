MOZ

Strausberg (MOZ) Strausberg/Bollersdorf: Autoreifen zerstochen

Am Donnerstag sind gleich zwei Fälle von Sachbeschädigungen an Autos angezeigt worden. In einem Fall haben Unbekannte einen Vorderreifen eines Pkw Skoda zerstochen, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Philipp-Müller-Straße abgestellt worden war. Im zweiten Fall sind an einem Pkw BMW auf einem Parkplatz in der Straße Am Dorfteich beide hintere Reifen zerstochen worden. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermitteln in beiden Fällen und prüfen, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Klosterdorf: Diebe brechen Autos auf

Am Donnerstagmittag gegen 13.50 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in eine Mercedes B Klasse eingedrungen, die von der 70-jährigen Eigentümerin an der L 33 zwischen Prötzel und Klosterdorf geparkt worden war. Die Einbrecher stahlen aus dem Fahrzeug Wertgegenstände, der erstandene Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde ein unweit von dem Mercedes stehender Skoda Octavia ebenfalls aufgebrochen. Hier nahmen die Täter darin liegendes Werkzeug mit. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Auch hier prüft die Kriminalpolizei nun, ob die Taten zusammenhängen.