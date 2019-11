Silvia Passow

Nauen Schon möglich, dass sich der eine oder andere Nauener Bewohner etwas wunderte über seltsam gewandete Zeitgenossen, die in wallenden Roben durch die Straßen der Funkstadt zogen. Liebhaber und Darsteller der Frühgeschichte und des Mittelalters gaben sich am vergangenen Wochenende ein Stelldichein im historischen Dorf Gannahall in Nauen. Edle Krieger in Rüstungen, mal aus Leder, mal im Kettenhemd, lieferten sich Schlachten. Am Rand des Geschehens stehen vereinzelt die Frauen, gönnen den erschöpften Kämpfern einen huldvollen Blick und haben dann besseres zu tun. Shoppen, pardon, über den Marktplatz schlendern, den Händlern die Ware zu einem weit geringeren Preis abschwatzen und vielleicht ein Hörnchen Met trinken. So ein Trinkhorn ließ sich hier erwerben, garantiert Plastikfrei und wiederverwendbar.

Für alle die das Herbstfest im historischen Dorf Gannahall verpasst haben, gibt es am 21. Dezember erneut die Möglichkeit im historischen Dorf zu feiern. Dann wird zum Mittwinterfest mit großem Julfeuer geladen. Außerdem gibt es eine Online-Galerie auf www.brawo.de mit vielen Eindrücken vom Herbstfest.