Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Mit schweren, aber zum Glück nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen musste eine 81-jährige Radfahrerin am Freitagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. An der Kreuzung Potsdamer Straße / Barkhausenstraße in Falkensee hatte ihr ein Autofahrer die Vorfahrt genommen und es war zum Zusammenstoß gekommen. Die ältere Dame stürzte und zog sich dabei die Kopfverletzungen zu. Ihr Fahrrad wurde durch Angehörige geborgen. Die Polizei gab den entstandenen Sachschaden mit rund 550 Euro an.