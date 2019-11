Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Linken im Kreistag möchten, dass alle armen Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Oberhavel ein einmaliges Weihnachtsgeld in Höhe von 75 Euro erhalten. Das geht aus einem Beschlussantrag hervor. Begünstigt würden 4 200 Kinder und Jugendliche. Die Gesamtkosten für die einmalige Ausgabe liegen bei 315 000 Euro.

"Im Sozialleistungssystem gibt es keine Weihnachten. Ausgaben für Geschenke und Feiern können allenfalls durch besondere Sparsamkeit finanziert werden", heißt es als Begründung. "Kinderarmut ist ein gravierendes Problem in unserem Land, auch im Landkreis Oberhavel", gibt die Fraktionsvorsitzende der Linken, Elke Bär, zu bedenken. Mit dem Weihnachtsgeld soll der Landkreis den betreffenden Kindern und Jugendlichen "zumindest einmal im Jahr sorgenfreie und schöne Feiertage bescheren". Das soll aus der "Rücklage des Kreises genommen werden", sagte Bär am Freitag.

Der Antrag stößt bei der Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Nicole Walter-Mundt, auf Skepsis. "Der Gedanke an Geschenke ist ganz nett. Aber jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Mir scheinen andere Themen, wie Schülerbeförderung und Schulausbauten in Oberhavel, wichtiger." Die CDU will erreichen, das künftig bei allen Beschlüssen, die von den Fraktionen oder der Verwaltung in den Kreistag eingebracht werden, eine Übersicht über die finanziellen Auswirkungen mitgeliefert wird.