Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor fast genau 50 Jahren überquerten vier Herren im Anzug zügigen Schritts einen Zebrastreifen in der Londoner Abbey Road. Was diese Alltagsszene zu einer besonderen machte, ist der Umstand, dass hier mit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr die wohl seinerzeit berühmteste Band der Welt die Straße querte. Nicht als Selbstzweck, sondern um das Cover für das Album zu shooten, das The Beatles als letztes gemeinsam eingespielt hatten. Benannt wurde es nach der Abbey Road, in der sich das Aufnahmestudio befand.

Somit gilt die elfte Langrille der Fab Four auch als deren Abschied, denn das ein Jahr später veröffentlichte "Let It Be" hatten sie schon zuvor eingespielt, aber nicht fertig gestellt. Ob den Musikern wirklich bewusst war, dass dies ihr Abschiedsalbum war, ist strittig. Zumindest aber glaubte Produzent George Martin dies und führte darauf zurück, dass sich alle noch einmal zusammen rissen. Das freilich ging dennoch nicht ohne Diskrepanzen über die Bühne. So war John Lennon wenig erfreut über die Abmischung mit Streichern und ähnlichem und hätte um ein Haar seine Kompositionen von der B-Seite genommen. Am Ende aber wirkte dann alles wieder harmonisch.

50 Jahre später ist "Abbey Road" auferstanden. In verschiedenen Formaten, darunter natürlich auf Vinyl, wurde das Album wieder veröffentlicht. Produzent Giles Martin, Sohn vom Produzenten des Originals, und Ton-Ingenieur Sam Okell haben sich die 8-Spur-Bänder der einstigen Aufnahmen genommen und daraus einen neuen Stereo-Mix erstellt. Dieser ist Grundlage der Jubiläums-Edition. Wer die auf den Plattenteller legt, wird unweigerlich in den Chor jener einstimmen, die die Qualität der Abmischung in höchsten Tönen lobt. Wenn auch das Volumen vielleicht etwas zurückgenommen wirkt, so sind Auflösung und Dynamik geradezu sensationell geraten. Der von George Harrison in einigen Tracks verwendete nagelneue Moog-Synthesizer webt ein feines Geflecht unter jene Songs, so dass man sie fast in eine andere, moderne Zeit verorten würde. Beim Opener "Come together" meint man, das Schwingen der Bass-Saiten deutlich aus den Boxen zu vernehmen. Und auch der Druck der jenen entweicht ist erstaunlich für Tracks, die in technisch grauer Vorzeitvor vor 50 Jahren auf nur acht Spuren eingespielt wurden. Die Picture-LP, bei der das berühmte Cover direkt im Vinyl steckt, ist dabei eine nette Dreingabe.

The Beatles: Abbey Road;

Apple/Capitol/Universal Music