Linum (MOZ) In Rohrkolben sieht Aldert van Weeren ungeahnte Möglichkeiten. Die Pflanze, die am Rande unter Wasser stehender Bereiche wie Unkraut aus dem Boden schießt, ist Grundlage für einen Rohstoff, der vielversprechend ist. "In Deutschland gibt es rund 1,2 Millionen Hektar trockengelegte Moore, die genutzt werden könnten, wenn sie wieder vernässt werden", sagt er. Das wäre in mehrerlei Hinsicht sinnvoll. Neben der Nutzung als Anbaufläche für den nachwachsenden Rohstoff würde demnach deutlich weniger CO2 freigesetzt, weil der Kohlenstoff in vernässten Mooren sich weniger mit Sauerstoff zu dem Treibhausgas verbinden könnte.

Doch bis im Ruppiner Raum ein Anbau der vielseitigen Rohrkolben möglich ist, gilt es, noch einige größere und kleinere Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Welche das sind und wie van Weeren und Mitstreiter wie Andreas Bullinger dabei vorgehen wollen, wurde am Mittwoch bei einer Infoveranstaltung des Landesamts für Umwelt um Gemeindehaus in Linum vorgestellt. Dort hatten sich rund 130 Besucher vom Naturschützer bis zum Landwirt eingefunden, die sich zum Thema "Brandenburgs Moore klimafreundlich bewirtschaften" austauschen wollten.

Infotische zu vier Bereichen

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde konnten sich die Teilnehmer an verschiedenen Infotischen mit vier Themenbereichen befassen: Tierhaltung und Vogelschutz, Energetische Verwertung und Torfersatz, Förderung und Kooperation sowie Stoffliche Verwertung. An Letzterem stellte van Weeren seine Ideen dazu vor, wie sich Rohrkolben und Nasswiesen-Biomasse verarbeiten lassen. Andreas Bullinger, Geschäftsführer der gleichnamigen Holzwerke in Neuruppin, informierte dort über sein Vorhaben, im Rhinluch die Pflanze anzubauen, um sie als Grundlage für Baustoffe zu verwenden. Die Einsatzmöglichkeiten für Rohrkolben sind laut van Weeren vielfältig. Von kompostierbarem Geschirr bis hin zu Dämm- oder Baustoffplatten lässt sich sehr viel daraus machen.

Der Plan

Gerade Letzteres ist für Bullinger interessant. Er befasst sich schon seit zwei Jahren mit dieser Idee. "Es geht inzwischen immer mehr in die Richtung, mit ökologischen Baustoffen zu arbeiten. Mit Holz machen wir das schon. Die Rohrkolben sind da der nächste Schritt", sagt er. Daher treibt er das Vorhaben voran. Aktuell wird eine Fläche gesucht, auf der ab dem Frühjahr probeweise Wasser angestaut werden kann. Denn das ist die Voraussetzung: Das Anbaugebiet muss ständig wenigstens zehn Zentimeter unter Wasser stehen.

Die Probleme

Zuerst einmal geht es darum herauszufinden, ob und wie sich das sicherstellen lässt. Angesichts der Temperaturen und Wasserstände in der Region in diesem und im vergangenen Jahr könnte es sich als schwierig erweisen, eine Anbaufläche kontinuierlich überfluten zu können. Echte Alternativen zum Anbau auf einer großen Fläche in der Nähe gibt es derzeit nicht, was mehrere Gründe hat. Die geernteten Rohrkolben sind sehr leicht. Laut van Weeren wiegen die Pflanzen im Volumen eines Lkw-Containers, der für 30 Tonnen Ladung ausgelegt ist, nur 4,5 Tonnen. Lange Lieferwege wären somit unwirtschaftlich. Bleibt also nur, die Rohrkolben vor Ort anzubauen. Doch auch hier gibt es vielfältige Hindernisse. Landwirte aus der Region können nicht einfach auf das Pflanzen von Rohrkolben umsteigen, weil sie nach der derzeitigen Rechtslage ihre EU-Förderung verlieren würden. Diese macht aber bis zu einem Drittel der Einnahmen der Landwirte aus, wie einer von ihnen in Linum erklärte. Auch hier bewegt sich aber derzeit einiges. So wird gerade daran gearbeitet, bei der Neufassung der Förderrichtlinien auch die Paludikultur mit zu berücksichtigen, berichtete van Weeren. Das würde ermöglichen, dass Landwirte, die bislang ihre verschiedenen Moorgebiete extensiv bewirtschaften, indem sie dort etwa nur zweimal pro Jahr mähen, künftig Rohrkolben anbauen könnten.

Der Ausblick

Als nächster Schritt könnte dann eine kleine Fabrik aufgebaut werden, die die gemähten Rohrkolben verarbeitet, schaut Bullinger nach vorn. Dieser letzte Schritt ist jedoch weniger schwierig als die vorhergehenden. "Das größte Problem ist wirklich die Rohstoffversorgung", sagt Bullinger. Langfristig hofft er auf eine Zusammenarbeit mit den Landwirten im Rhinluch, um dezentral vorzugehen.