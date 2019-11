Archivbild: Der Fanfarenzug des KSC Strausberg in der Vorrunde des Showwettbewerbs bei den Weltmeisterschaften 2019 in Calgary (Canada) © Foto: Thomas Rattay/MOZ

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Idee, einen Bildungsverein ins Leben zu rufen, entstand 2015 bei der Entwicklung einer internen Weiterbildungsveranstaltung im Fanfarenzug des KSC Strausberg. "Wir standen damals vor dem Problem, dass wir zwar zahlreiche Mitglieder mit wertvollem Erfahrungs- und Expertenwissen – zum Beispiel in den Bereichen Musik, Bewegung und Pädagogik – im eigenen Verein hatten. Jedoch gab es kaum Gelegenheiten, um dieses effektiv auszutauschen", erinnert sich Enrico Blank. "Im lockeren Ideenaustausch mit Kollegen des Fanfarenzugs Großräschen war uns schnell klar, dass eine Plattform zum offenen Wissensaustausch vereinsübergreifend noch mehr wert ist." Kurze Zeit später organisierten er und Florian Saeling mit den Großräschenern eine Pilotveranstaltung mit zwei Seminaren und einem Barcamp in Strausberg. "Damals konnten wir 37 Teilnehmer aus vier Fanfarenzügen dafür begeistern", erzählt Blank vom Beginn vor gut vier Jahren.

21 Veranstaltungen in vier Jahren

Im April 2016 schließlich gründeten Blank und Saeling die Fanfarenzug Academy. Deren Bilanz nach dreieinhalb Jahren ist beeindruckend. Bisher konnten 21 Bildungsveranstaltungen mit 114 Workshops und insgesamt 1218 Teilnahmen hunderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener aus 34 Musikvereinen und sieben Bundesländern realisiert werden. Weitere Unterstützer kamen hinzu, darunter auch Nadja Tschök vom Fanfarenzug Dresden. ""Wir haben die besondere Möglichkeit geschaffen, dass sich Marching-Band-Mitglieder mehrmals im Jahr zu verschiedenen Themenbereichen treffen können, um sich in Workshops mit Experten-Input weiterzubilden, vor allem aber auch auf Augenhöhe voneinander zu lernen, Erfolge gegenseitig wertzuschätzen und unser Hobby miteinander weiterzuentwickeln", sagt Florian Saeling. "Dass unser Netzwerk kontinuierlich wächst und sich Bands zunehmend gemeinsam für die Bildung ihrer Mitglieder engagieren, erfüllt uns mit Stolz." Die Academy trage dazu bei, eine ganze Bildungslandschaft zu verändern "und das noch immer starke Konkurrenzdenken unserer Szene endlich" aufzulockern. Drei der jährlichen Weiterbildungsveranstaltungen finden in Strausberg statt und werden finanziell durch die Stadt, aber auch durch Förderer wie die EWE-Stiftung unterstützt. Dazu zählt das Instrumental Camp im Jugendsporthaus und Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland (OSZ) im Januar, bei dem es um die Verbesserung der Instrumentenspielweisen geht. Beim letzten Mal nahmen 165 Musiker aus 19 Vereinen teil.

Camp für Trainer und Betreuer

Am 9. und 10. November gibt es, ebenfalls in ­Strausberg, ein Pädagogik Camp für 60 Jugendliche und Erwachsene. "Hier treffen vor allem Trainer und Betreuer aus verschiedenen Fanfaren- und Spielmannszügen aufeinander, um in Workshops ihr Wissen und ihre Erfahrungen auszutauschen – und sich so zu verbessern", sagt Florian Saeling, der seine Aufgabe in der Academy wie Enrico Blank im Ehrenamt ausübt. Großer Dank gelte dem OSZ und Axel Bongert, der die Teilnehmer "jedes Mal mit erstklassigen Mittags- und Abendbuffets versorgt".

Ein Schwerpunkt der Academy liegt auf der musikalischen Frühförderung (siehe auch Infokasten) von Kindern. Derzeit läuft dazu ein Projekt in der Kita "Pusteblume" in Petershagen, für das Musikerin Leona Heine gewonnen wurde, die mit ihren eigens entwickelten musikalischen Mitmachgeschichten gut bei den kleinen Musikern ankomme. In Gruppengrößen von maximal acht Kindern könne besonders gut auf jedes Kind eingegangen werden.