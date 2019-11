Rico Weißbach

Frauensee Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Beeskow mit dem Nachwuchs aus Neuendorf und Radinkendorf war zu Gast im Kinder- und Jugenderholungszentrum Frauensee. Im Floriansdorf absolvierten 46 Kinder in vier Modulbausteinen die Feuerakademie. Im Steinzeithaus bekamen die jüngsten Wehrmitglieder einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Feuers, erfuhren, wie entscheidend es das menschliche Leben geprägt hat. Alle Kinder konnten selbst probieren, wie unsere Vorfahren Feuer machten, welche Hilfsmittel dafür zur Verfügung standen und wie das Feuer letztendlich in unsere Öfen gelangte.

Im Kaminhaus wurde es keineswegs gemütlich, denn nach dem Motto "Eins, zwei, Feuer frei" ließ es der Feuerwehrnachwuchs so richtig krachen. Gas- und Staubexplosion wurden vorgeführt. Das Verhalten einer Flamme in Verbindung mit Sauerstoff und Kohlendioxid konnten alle Kinder in kleinen Experimenten ausprobieren. Gezeigt wurde auch, wie schnell Dinge des alltäglichen Lebens, beispielsweise Schaumstoffmatratzen, Kleidungsstücke und Haushaltswaren, brennen können.

In der Kinderfeuerwache, ausgestattet mit einer originalgetreuen Leitstelle, Fahrzeughalle und Technikräumen, durfte jeder einen Notruf absetzen und sich als Leitstellendisponent versuchen. Die Kinder konnten sich Schere und Spreizer, Chemikalienschutzanzug und Einsatzbekleidung ansehen, im Feuerwehrauto eine Einsatzübung fahren und den Umgang mit Feuerlöschern am echten Feuer trainieren.

Im Haus der Gefahren lernten sie schließlich, wie gefährlich Feuer in einer Wohnung ist und welche Gefahrenquellen existieren. Jedes Kind durfte in der Küche einen Fettbrand löschen. Außerdem wurde ein Wohnungsbrand simuliert. Ein nachgebautes Kinderzimmer wurde vernebelt, ein Rauchmelder löste Alarm aus und die Kinder mussten eigenständig Schutzmaßnahmen ergreifen, Passanten auf ihre Lage aufmerksam machen und einen Notruf absetzen. Das anstrengende Ausbildungswochenende fand einen schönen Ausklang bei einem gemütlichen Grillabend und einer Nachtwanderung. Der Dank der Kinder gilt allen Betreuern, Eltern, der Feuerwehr Beeskow und dem Team vom Frauensee.