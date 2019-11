Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit einwöchiger Verspätung beginnt der Testmonat zur maschinellen Laubentsorgung in Birkenwerder. Die geliehene Kehrmaschine kommt nächsten Dienstag erstmals zum Einsatz (siehe Tourenplan). Eigentlich sollte bereits in dieser Woche das Laub mit der neuen Maschine eingesammelt werden. Doch das Gerät hatte einen Defekt und konnte nicht rechtzeitig repariert werden. (wir berichteten).

"Da es sich um ein Pilotprojekt handelt, ist diese Beseitigung des Straßenlaubs als eine zusätzliche Leistung der Gemeinde Birkenwerder zu sehen", erklärt Torsten Gordetzki, stellvertretender Bauhofleiter. Anwohner werden deshalb gebeten, das Laub weiterhin zur Deponie zu bringen.

In den nächsten vier Wochen werden vom Bauhof mehrere Varianten getestet, wie die Blätter am besten eingesammelt werden können. "In der nächsten Herbstsaison soll dann nach der favorisierten Variante gearbeitet werden" so Gordetzki. Die Ausschreibung für die entsprechende Maschine ist bereits veröffentlicht.

Zunächst soll die Kehrmaschine in 32 Straßen ausprobiert werden. "Wenn sich herausstellt, dass noch Kapazitäten frei sind, werden weitere Straßen gereinigt", kündigt Gordetzki an. Er bittet um Verständnis, dass der Tourenplan nicht 100-prozentig eingehalten werden kann, wenn es friert. "Dann kann es im Betriebsablauf zu Verzögerungen kommen."

"Halbvoll finde ich toll"

Noch bis zum Ende der 47. Kalenderwoche (22. November) wird das Laub der Kastanienbäume von den Mitarbeitern des Bauhofs abgeholt. Die Gemeinde bietet diesen achtwöchigen Service schon seit Jahren an, um die Ausbreitung der Miniermotte zu reduzieren. Die Blätter, in denen die Larven des Falters leben, werden bei hohen Temperaturen kompostiert. Bauhofleiter Peter Richter bittet die Anlieger, die Säcke nicht bis an den Rand zu füllen. "Sonst werden sie zu schwer." Besonders, wenn die Blätter nass sind, kommen schnell 25 Kilogramm und mehr zusammen. Da die Kollegen 300 bis 400 Säcke pro Tour aufladen, müssen sie am Tag mehrere Tonnen Gewicht stemmen. "Abends bin ich platt", sagt Mitarbeiter Matthias Babel. "Ich finde es toll, wenn die Säcke nur halbvoll sind".

Da die Kastanienbäume von Jahr zu Jahr größer werden, fällt auch mehr Laub in Birkenwerder an. Wurden vor drei Jahren etwa 4.200 Säcke eingesammelt, werden es diesen Herbst rund 5.000. Zum Abschluss werden die Straßen in der ersten Dezemberwoche noch einmal abgefahren, um die restlichen Säcke abzuholen.

In der Gemeinde Birkenwerder wachsen rund 7 500 Straßenbäume. Dadurch fallen etwa 15 000 Kubikmeter Laub an.