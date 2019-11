MOZ

Frankfurt Äußerst knapp mit 27:28 (14:12) haben die Kreisliga-Handballer des HSC 2000 Frankfurt bei Pneumant Fürstenwalde verloren. Dabei lagen die Gäste bis zur 53. Minute stets in Führung, ehe die Spreestädter das Spiel drehen konnten. Pneumants Thomas Hunger steuerte acht Treffer bei, setzt sich hier gegen Max-Andre Schmidt durch, der mit dem letzten Tor der Partie die Frankfurter Auswärtsniederlage auch nicht mehr verhindern konnte. Durch die zweite Niederlage im vierten Spiel rutschten die Oderstädter auf den 5. und vorletzten Platz ab. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der HSC in der Sporthalle an der Konrad-Wachsmann-Straße zum Derby die HSG Schlaubetal II. Die Müllroser stehen mit 8:0 Punkten an der Tabellenspitze.