Volkmar Ernst

Grieben (MOZ) Dass auf der Bundesstraße 167, die durch Grieben führt, das Tempo auf der gesamten Durchfahrtslänge auf 30 Kilometern pro Stunde beschränkt wird, hat die Straßenverkehrsbehörde bereits mehrmals abgelehnt. Als Alternative wurden deshalb auch die drei Verkehrsinseln an den jeweiligen Ortseingängen und in der Mitte des Dorfes in den Straßenverlauf eingebaut. Damit soll verhindert werden, dass die Straße als Rennstrecke missbraucht wird, da die Kraftfahrer bei der Einfahrt gezwungen werden, ihr Tempo zu reduzieren. Erlaubt sind und bleiben auf der Straße 50 Kilometer pro Stunde.

Dennoch sind vor allem viele Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt, insbesondere wenn diese an den Bushaltestellen ein- und aussteigen und in Richtung Hort die Straße überqueren. Deshalb sollen die Mitglieder des Griebener Ortsbeirates erneut aktiv werden, um zumindest im Bereich der Bushaltestellen eine Tempobeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde in der Zeit von 6 bis 17 Uhr durchzusetzen. Die Kommunalpolitiker unterstützten die Forderung und wollen die Verwaltung der Gemeinde nun bitten, dass diese die begrenzte Temporeduzierung bei der Kreisbehörde beantragt.

Ein zweites Anliegen des Ortsbeirates ist die Aufstellung einer Bedarfsampel im Bereich der Feuerwache. Da der Baukörper des Depots nicht direkt an die Straße angrenzt, sondern versetzt auf dem Grundstück errichtet wurde, soll mit der Ampel das Ausrücken der Feuerwehr bei einem Einsatz erleichtert werden. Damit die Fahrzeuge bei einer Alarmierung schnell auf die Straße einbiegen können, soll die Bundesstraße 167 durch ein rotes Lichtsignal gesperrt werden, damit die Feuerwehr Vorfahrt hat.