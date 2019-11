Martin Risken

Zabelsdorf (MOZ) Der Geschichtspfad in Zabelsdorf nimmt Gestalt an. Am Freitag ist an der ehemaligen Zieglerkaserne an der Wentower Straße die Gedenktafel für die ehemalige Ziegelei Georg Spiess enthüllt worden. Zu diesem Ereignis konnten Emil und Merve Beuth vom Heimat- und Kulturverein Zabelsdorf Christian Spiess, den Urenkel des Ziegleibesitzers, begrüßen, dessen Schwester Bärbel Nagel das Schild gesponsert hatte.

Mit Handstrich fing es an

Dass es in Zabelsdorf mal eine Ziegelei gab, wüssten nur die wenigsten. Dabei wurde diese bereits 1899 von Georg Spiess gegründet, die Produktion erfolgte damals im Handstrichbetrieb mit rund einhundert Saisonarbeitskräften, die größtenteils aus Schlesien und Holland kamen. Im Gegensatz zu den vielen anderen Ziegeleien in und um Zehdenick sei die der Familie Spiess nach dem Zweiten Weltkrieg nicht enteignet worden, berichtete Christian Spiess, der, nachdem er 40 Jahre in Afrika gelebt hat, jetzt in Gransee wohnt. Erst 1969 stellte die privat betriebene Ziegelei in Zabelsdorf ihre Produktion wegen des Mangels an Ton ein. Danach erfolgten der Abriss der Ziegelei mit Ausnahme des ehemaligen Ziegeleihauses, in dem es heutige einige Mietwohnungen gibt. Ein Hügel am Ortsrand, der von den Kindern im Winter schon mal zum Rodeln genutzt wird, ist ein Relikt aus der Blütezeit der Ziegelei. Darunter befänden sich die Reste des alten Ringbrandofens, der 1920 in Betrieb genommen wurde.

Heimatgeschichte aufbereitet

Die Idee für den Geschichtspfad kam den Mitgliedern bei ihrer Jahreshauptversammlung Anfang des Jahres, als überlegt worden sei, was man denn Besonderes in diesem Jahr unternehmen könne. Da besann man sich auf die Festschrift zur 750-Jahr-Feier, die viele historische Fakten enthält. Diese auf Schrifttafeln zu bannen und an verschiedenen Stellen im Dorf aufzustellen, erschien da nur logisch, zumal jährlich Zehntausende Radtouristen durch den Ort fahren, dabei aber wenig über die historischen Besonderheiten Zabelsdorfs erfahren.

Alte Mühle macht den Anfang

Das wird sich jetzt nach und nach ändern. Schon vor einigen Wochen ist deshalb an der alten Mühle die erste von mehreren Tafeln mit historischen Daten und alten Fotos aufgestellt worden, viele weitere werden in nächster Zeit folgen. Auch Sponsoren konnten Emil Beuth und seine Frau Merve schon für das Projekt gewinnen. Schließlich kostet jede individuell angefertigte Schrifttafel 180 Euro. Diese Kosten seien von den 17 Mitgliedern des Heimatvereins bei einem Jahresbeitrag von 36 Euro keineswegs aufzubringen. Für jeden Sponsor sei man dankbar. So half auch Werner Wendorf, Vorsitzender des Zabelsdorfer Bungalowvereins "Waldsiedlung", der mit seinen einhundert Mitgliedern seit einigen Jahren eine enge Beziehung zum Ortsbeirat und den Mitgliedern des Heimatvereines pflegt. Demnächst werden vor der Alten Schule sowie am Friedhof Schilder aufgestellt. Die Besonderheit dort werde sein, dass auf die vielfältigen archälogischen Funde in der Umgebung von Zabelsdorf hingewiesen werden soll, erläuterte Marve Beuth. In der Nähe des Festplatzes wird es ein Schild mit den wichtigsten historischen Daten des Dorfes geben, das ursprünglich viel größer war als heute und dessen Gemarkung bis in das heutige Marienthal reichen. Es werde daher mit dem Historiker und neuem Ortsvorsteher von Marienthal. Dr. Uwe Zietmann, überlegt, auch im Nachbarort eine geschichtliche Tafel auszustellen. Ebenfalls werde man vor der Zabelsdorfer Sophienkirche eine solche enthüllen, vorausgesetzt, die Kirchengemeinde werde diesem Wunsch des Heimatvereins zustimmen. Unterstützt wird das Projekt durch die Aqua Zehdenick GmbH. Mitarbeiter der Beschäftigungsgesellschaft sorgen für einen sicheren Stand der aus Kunststoffglas und mit einer Folie überzogenen Schrifttafeln. Wenn nicht finanziell, so aber doch ideell unterstützt auch die Regio Nord das Vorhaben das Zabelsdorfer. Die Gesellschaft mit ihrem Geschäftsführer Olaf Bechert, der bei der Enthüllung am Freitag zugegen war, sorgt dafür, dass der Infopunkt im ehemaligen Wiegenhaus immer mit aktuellen Informationsmaterial versorgt wird.