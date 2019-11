Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Digital ist schön und gut – eine gelungene Verständigung zwischen Tourismusanbieter und möglichem Urlauber zehrt aber nach wie vor von einer klassischen, analogen Werbung in Form von Papier. Seien es kleine Flyer oder große Kataloge.

Das wissen die Experten der Regio Nord ganz genau. Unverzichtbar ist für sie deshalb der auf Papier gedruckte Urlaubsplaner. Quasi als perfekte Argumentationshilfe auf Messen.

Das neueste Exemplar für 2020 liegt nun vor und konnte jetzt von Olaf Bechert, Regio-Nord-Chef, präsentiert werden – gemeinsam mit Kerstin Tammer und Elisabeth Kluge von den Touristinfos in Fürstenberg und Zehdenick.

Weil das Hauptaugenmerk im Tourismus nach wie vor auf eine Kooperation der Regio Nord mit den gewerblichen Anbietern vor allem im Mittelzentrum liegt, wurde der neue Urlaubsplaner in der Marina Fürstenberg präsentiert bei Gastgeberin Angelika Erz, Mit-Betreiberin der Marina.

Das in einer Auflage von 15 000 Stück hergestellte Kompendium ist nach den Worten von Bechert ein sehr gutes Beispiel, wie eine Marketingkooperation mit vielen Akteuren in der Kleinen Mecklenburgischen Seenplatte und im Ruppiner Seenland für alle Beteiligten von Vorteil sein kann. Weil man auf Messen beispielsweise füreinander werben kann. Und weil Gewerbetreibende über den Tellerrand hinaus beworben werden.

Angelika Erz gehört zu den Gewerbetreibenden, die aus Überzeugung gemeinsame Sache mit der Regio Nord und ihrem Marketing machen. "Ich präsentiere regelmäßig auch auf Messen den Urlaubsplaner", merkt sie an.

Weitere Partner sind Bechert zufolge unter anderem die Tauchbasis Stechlin und das Fallschirmsprung-Unternehmen Go Jump. Bechert dankt bei der Gelegenheit auch seinem Team um Kerstin Tammer und Ulrike Kirsten für die Akquise und Redaktion, wobei erneut die Kommunen des Mittelzentrums den Katalog mitfinanziert haben, nicht zuletzt was den Vertrieb betrifft.

Manko sei indes: Die Anzahl der Einträge privater Anbieter sei geringer geworden. Gerade in heutigen Zeiten meinten wohl viele Anbieter, das digitale Angebot reiche aus. Dem sei aber nicht so, "Print ist Pflicht", meinen Tammer und Kirsten unisono. "Die Besucher möchten etwas mitnehmen, in dem sie stöbern und Zuhause den nächsten Urlaub planen können", berichtet Kerstin Tammer. Viele Gäste würden sich danach zusätzlich im Internet informieren.

Mit anderen Worten, während des Gespräches auf Messen an den Ständen werde nicht umständlich auf Tablets gewischt oder auf einen Bildschirmmonitor gezeigt, der direkte, persönliche Kontakt sei wichtig, und mit ihm etwas, das die neugierigen Gäste mitnehmen können. "Wir empfehlen daher allen Anbietern, sich im Gastgeberverzeichnis des Planers aufnehmen zu lassen", wobei Mitglieder der hiesigen Tourismusvereine klare finanzielle Vorteile genießen, merken die Regio-Nord-Vertreter an.