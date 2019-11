Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Dicht an dicht drängen sich vor allem an den Abenden die Besucher zwischen den Fahrgeschäften des Neuruppiner Martinimarktes. Kaum zu glauben, aber im Ernstfall passen dort selbst die großen Fahrzeuge der Feuerwehr durch. Dass das auch sichergestellt ist, dafür haben die Einsatzkräfte mit den Organisatoren des Rummels bereits am Donnerstag, wenige Stunden vor der Eröffnung, gesorgt.

"Wir führen die Befahrprobe in jedem Jahr durch", so Neuruppins stellvertretender Wehrführer Axel Zoschke. Wenn noch kein Publikum auf dem Rummel unterwegs ist, testen einige Einsatzkräfte, ob die Rettungsgassen für Feuerwehr und Rettungskräfte auch breit genug sind. "Es ist wirklich wichtig, dass wir dafür alle Zeit der Welt haben", betont der Feuerwehrmann. Sollten die Hilfskräfte auf dem Rummel gebraucht werden, stehe auch der Fahrer des Einsatzwagens derart unter Adrenalin, dass einfach sichergestellt sein muss, dass er sein Fahrzeug sicher über den Markt steuern kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass er Schäden anrichtet oder an irgendeiner Stelle nicht durchpasst und der Einsatz dadurch womöglich noch ins Stocken gerät.

Wie wichtig das ist, zeigte ein Einsatz im Jahr 2006. Eine Losbude auf dem Bernhard-Brasch-Platz stand in einer Nacht in Flammen. Sie musste von den Einsatzkräften gelöscht werden. Die Feuerwehrleute konnten das Übergreifen der Flammen auf andere Fahrgeschäfte verhindern. "Aber es liegt auch manchmal viel Testosteron in der Luft", meint Zoschke. Auch wenn es unter den Gästen zu handfesten Auseinandersetzungen kommen sollte, müsse sichergestellt sein, dass die Einsatzfahrzeuge bis zum Ort des Geschehens fahren können.

Bei der Befahrprobe am Donnerstagvormittag stellte die Feuerwehr kaum Mängel fest. Lediglich ein paar Mülltonnen und einige Bänke waren falsch postiert, die noch umgeräumt werden mussten. "Das A und O beim Martinimarkt ist die Platzplanung", sagt Zoschke. Die nimmt in jedem Jahr Schausteller-Chef Lothar Welte vor. Bereits Tage, bevor die Fahrgeschäfte anrollen, misst er die Stellplätze für die Schausteller aus und zeichnet diese an. "Wenn das Riesenrad einmal steht, kann man es schließlich nicht mehr verrücken", sagt Zoschke. Auch mit ihrer Drehleiter haben die Einsatzkräfte am Donnerstag getestet, wie gut sie die hohen Fahrgeschäfte erreichen. Axel Zoschkes Fazit am Ende: "Es gab keine Beanstandungen."