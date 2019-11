Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor zwei Monaten wachte Markus Meier (Name geändert) mitten in der Nacht auf. Ein Blick aus dem Fenster seiner Wohnung im Grünen Weg reichte, um zu sehen, was ihm um den Schlaf gebracht hatte: "Zwei besoffene Jugendliche traten meine Autospiegel ab", erzählt der Mann. Zusammen mit seinem Nachbarn rannte er auf die Straße, um die 16- bis 20-Jährigen festzuhalten. Doch die jungen Täter flüchteten Richtung Innenstadt. Auch die alarmierte Polizei konnte später niemanden mehr dingfest machen.

Am gegenüberliegenden Sportplatz beobachtet der Familienvater seit längerem Jugendliche, die "saufen, leere Bierflaschen und anderen Müll dort hin schmeißen und aggressiv sind", erzählt er. Dieses Jahr sei es besonders schlimm. "Das habe ich in den vier Jahren, die ich hier wohne, so noch nicht erlebt." Der Mann, der am 11. Oktober von den Jugendlichen in der Bergstraße verprügelt wurde (MOZ berichtete), sei sein Nachbar. "Ich sah ihn nach der Prügelattacke, als er mit Kopfverletzungen aus dem Krankenhaus wiederkam", sagt Meier. Seinen neunjährigen Sohn lässt er schon seit geraumer Zeit nicht mehr alleine draußen spielen.

"Ich gehe oft spazieren, mir ist bisher noch nichts aufgefallen", sagt eine Seniorin, die täglich nachmittags ihren pflegebedürftigen Mann im nahen Caritas-Seniorenzentrum besucht.

Anders nimmt es das Ehepaar Werner (Name geändert) war. "Wir meiden das Gebiet am Botanischen Garten", sagt Ilse Werner; einerseits wegen der Scherben, die ihren Hund verletzen könnten. Andererseits wegen den Müll-Verursachern, der aggressiven Jugend-Gruppe, die sich dort regelmäßig trifft. In den nahegelegenen Klingefließ entsorgten sie ebenso ihre Bier-Flaschen. "Wir brauchen hier einfach mehr Polizeistreifen", fordert ihr Mann. Denn wurden die Störenfriede vom Sportplatz von alarmierten Polizisten aufgescheucht, verlagerten sie ihren Treffpunkt einfach woanders hin, wie jüngst an den Spielplatz nahe der Schule. Beide haben an sich nichts dagegen, wenn sich Jugendliche draußen treffen. "Aber so aggressiv und zerstörerisch wie jetzt war es die 40 Jahren, die wir hier wohnen, noch nie", meinen Werners.

Dem kann auch Britta Weber (Name geändert) beipflichten, die direkt am Spielplatz wohnt. "Ich habe selbst drei erwachsene Söhne. Aber die waren früher anders. Diese hier verhalten sich so bösartig", beobachtet sie den Vandalismus von ihrem Balkon aus. Zaunpfähle wurden herausgerissen und in die Klinge geschmissen. "Ich verstehe einfach nicht, woher diese Zerstörungswut kommt." Wenn das Wetter schlecht ist, suche die Gruppe in der Unterführung Schutz, unterhalb der Kieler Straße. Eine in das Klingefließ geworfene Straßenabsperrung zeugt davon.

Hüpfmatte abgeschnitten

Gerade im vergangenen Sommer sei die Situation mit 20 Personen und mehr angespannt gewesen. Warum nicht gleich mit dem Bau des Spielplatzes der Grundschule Am Botanischen Garten zwei Laternen aufgestellt worden seien, fragt sie sich – zur Abschreckung und für mehr Sicherheit. So sei eine Hüpfmatte aus Gummi mit einem Teppichmesser einfach abgeschnitten worden. "Es ist so eine schöne Gegend hier", findet Berg. Es müsse doch möglich sein, ohne Furcht mit Hund und Kind vor die Haustür zu gehen – und das nicht nur am Tag.