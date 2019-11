Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Was Manfred Gülke Anfang Oktober 1989 mit einem Wartburg Tourist klein begonnen hatte, ist heute eines der wichtigsten Taxi-Transportunternehmen in der Region. Das wurde deutlich, als die Mitarbeiter zum Firmenjubiläum auf das Areal der einstigen Golzower Gemüsebauabteilung Partner und Kunden eingeladen hatte, wo sich heute das Büro befindet. Heimlich, hinter dem Rücken von Manfred Gülke wurde alles vorbereitet. Der staunte gleich zwei Mal. Zum einen, weil ihm anscheinend niemand zum Jubiläum gratulieren wollte. Und dann, als er das Festzelt betrat und viele bekannte Gesichter wiedersah. Bürgermeister, Kunden und natürlich die Feuerwehr und der Sportverein Gorgast/Manschnow befanden sich unter den 170 Gästen. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen ein ausgezeichneter "Partner der Feuerwehr". Momentan sind drei Beschäftigte aktive Brandschützer. Und mit den C- und D-Junioren des Sportvereins fährt das Unternehmen zu den Auswärtsspielen.

"Wir möchte uns ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben", sagt Kati Beyer. Sie ist seit zwei Jahren im Unternehmen und organisiert den gesamten Betrieb. Der ist durch neue Ausschreibungsvorschriften nicht leichter geworden. Zum Anfang des Jahres, wenn sich Manfred Gülke in den Ruhestand verabschiedet, wird sie den Betrieb mit aktuell neun Mitarbeitern übernehmen und führen.

"Taxi Gülke", wie die Firma landläufig heißt, übernimmt vor allem Fahrten im Schülerverkehr, Krankentransporte, Schienenersatzverkehr für die NEB und Privatfahrten in Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt. Es gibt aber auch Fahrten zu den Berliner Flughäfen und bis nach Hamburg, sagt Kati Beyer. Möglich sind sowohl Fahrten nach Taxitarif, als auch Mietwagenfahrten.

Natürlich gibt es viele Begebenheiten, an die sich die Fahrer noch gut erinnern. In einem Fall wäre es fast zur Geburt im Taxi gekommen, sagt der Firmengründer. In großer Eile und doch sicher ging es mit der werdenden Mutter ins Krankenhaus. Gerade noch rechtzeitig. Schon häufiger sind die Fahrten, bei denen die Taxis zur schnellen medizinischen Hilfe werden müssen, weil ein Patient einen Anfall hat.