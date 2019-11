Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Kitsch und Kunst fallen heutzutage oft zusammen. Das eine wie das andere scheint unentbehrlich. Dieser Tatsache widmen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt einen ganzen Theaterabend mit Schauspiel, Musik und Literatur. "Kitsch!" heißt die neue Show in der Veranstaltungsreihe Darstellbar. Die Theaterklause bietet mit Essen und Trinken den gemütlichen Rahmen dazu.

Der Abend wird zu einer regelrechten Liebeserklärung an den Kitsch. Das war ein bisschen abzusehen, denn schließlich heißt der Titel nicht nur "Kitsch!", sondern stellt schon in der Unterzeile klar: "Du bist schön". Augenzwinkernd verteilen die Schauspieler Taschentücher im Publikum – gegen Schmalz und Schluchzer jeglicher Art. Doch im Bühnengeschehen prallen erst einmal Welten aufeinander. Für das Liebespaar Max und Marie könnte alles sooo schön sein: Einsame Parkbank, Mondenschein, laue Nacht. Doch Marie will nicht küssen. Die Situation ist ihr zu kitschig. "Liebe ohne Kitsch! Das muss doch möglich sein", fordert sie und lässt einen ratlosen Max zurück. Paulina Wojtowicz und Lennart Olafsson sind neu im Schauspielensemble der ubs. Sie legen alle Inbrunst in diese Szene. Das Publikum hat seine helle Freude daran.

Wenig später beweist Lennart Olafsson seine starke Wandlungsfähigkeit und Mut zur Komik. Er fällt von der Rolle des schmachtenden Liebhabers in eine Paro-die sondergleichen. Als Auktionator bietet er eine Ahnung von Fernsehkoch Horst Lichter. Und weil Souvenirs das Allerkitschigste sind, müssen eben immer wieder Eifeltürme aus Gips und Kaffeetassen mit Goetheporträt unter den Hammer kommen.

Fabian Ranglack gehört seit 2015 zum Schauspielensemble des Schwedter Theaters. In "Kitsch!" hat er Regie geführt und mit Chefdramaturgin Sandra Zabelt in die große Kiste der Kitsch-Weltliteratur gegriffen. Eine Parodie auf Hedwig Courths-Mahler wird dank Paulina Wojtowicz zu einem schauspielerischen Höhepunkt dieser Revue. Wie sie mit den Augen rollt, sich in den Hüften wiegt, mit den Wimpern klimpert und ihr blondes Haar um ihr Gesicht schmiegt – einfach sehenswert. Dass die Show hier arg im Seichten badet, ist gewollt und Programm.

Poesie, die das Herz zerreißt

Auf diese Weise erheitert, geht das Publikum in die Pause und bekommt den Hauptgang des Menüs serviert. Alle Achtung für das Lauch-Apfel-Gemüse und das später kredenzte superdunkle Schokoladeneis.

Der zweite Teil des Abends hat leider wenig Bühnenhandlung und schwächelt inhaltlich. Herausragend ist Michel Kuczynski. Er trägt das Liebesgedicht "Aus dem Poesiealbum" mit so großer Ernsthaftigkeit vor, dass es einem fast das Herz zerreißt. Und darin liegt die Stärke der Show: Sie nimmt Kitsch ernst. Der Abend steigert sich zu einem musikalischen Finale mit dem Bekenntnis: Kitsch ist lebenswichtig. Das Publikum singt sogar mit. Jetzt ein Taschentuch!