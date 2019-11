MOZ

Ortsmarke (MOZ) Der Modellbauer Friedhelm Hönicke aus Schiffmühle ist zum fünften Mal mit seinem Stand auf der Hobbymesse in der Erlengrundhalle in Altlandsberg vertreten. "Ich bin diesmal ausschließlich mit Schiffmodellen dabei", erzählt der Modellbauer. "Ich haben sieben Boote dabei, die ich an meinem selbst gebauten Stand präsentiere", berichtet Friedhelm Hönicke. Flaggschiff ist seine "Daphne", das Modell eines dänischen U-Boot-Jägers im Maßstab 1:25. Die Messe ist an diesem Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag 10 bis 17 Uhr geöffnet.