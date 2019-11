Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Barnim sind im vorigen Jahr 10 719 Straftaten angezeigt worden, in der Uckermark waren es 8100. "Über die schwereren Verbrechen wird geredet, über die Täter gibt es meist die wildesten Spekulationen. Die Opfer aber kommen oft viel zu kurz", sagte Peter Kikow, der seit 2016 dem Barnimer Kreisseniorenbeirat vorsteht, der die Interessen jedes dritten der inzwischen 183 000 Barnimer vertritt. Um die Öffentlichkeit für den Opferschutz zu sensibilisieren, sei die Sicherheitskonferenz, die alle zwei Jahre abwechselnd im Barnim oder in der Uckermark ausgerichtet werde, diesmal der Arbeit des Weissen Rings gewidmet, erklärte der Vorsitzende am Mittwoch im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses.

Der ausschließlich für Kriminalitätsopfer tätige Verein mit bundesweit 3000 ehrenamtlichen Mitarbeitern verfügt über Außenstellen im Barnim und in der Uckermark, die sich jedes Jahr im Durchschnitt um 50 beziehungsweise 20 Betroffene kümmern und ihre Tätigkeit allein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren.

Die Barnimer Außenstelle wird von Jörg Matzke geleitet, der in seinem Referat betonte, dass die Senioren seltener als andere Altersgruppen Straftaten zum Opfer fallen – abgesehen vom nicht aus der Welt zu schaffenden Enkeltrick. Dies sei vor allem darin begründet, dass Ältere oft über eine höhere Lebenserfahrung und über ein stärkeres Sicherheitsbewusstsein verfügten.

Dennoch gehörten auch Senioren zu der Klientel, um die sich der Weisse Ring kümmere. Der Barnimer Außenstellenleiter beschrieb den Fall einer betagten Eberswalderin, die nicht mehr gut zu Fuß ist. Daher gehe sie nur einmal im Monat zur Bank, um ihre Rente mit einem Mal abzuheben. Just auf dem Rückweg nach Hause sei der Frau die Handtasche entrissen worden. "Bargeld, Wohnungsschlüssel und Papiere – alles war weg", berichtete Jörg Matzke. Bei der Bank habe der Berater ihren Personalausweis sehen wollen und, weil sie diesen nicht vorzeigen konnte, nichts ausgezahlt. "Wir haben der Dame geholfen, in dem wir ihr einen Schlüsseldienst zur Wohnung schickten, für dessen Einsatz sie nichts zu bezahlen brauchte. Und wir haben ihr Geld zur Verfügung gestellt, damit sie erst einmal über die Runden kommen konnte", sagte der Außenstellenleiter.

Mitstreiter willkommen

Der Weisse Ring habe seit der 2003 erfolgten Gründung der Außenstelle bereits 613 Opfern von Straftaten geholfen – nicht zuletzt dadurch, dass bislang 116 029,05 Euro an finanziellen Hilfen bereitgestellt wurden. Der Verein kläre überdies über Opferrechte auf, vermittle juristische, ärztliche oder psychologische Unterstützung, begleite bei Behördengängen, zählte Jörg Matzke, der im Barnim 13 ehrenamtliche Mitarbeiter an seiner Seite weiß, Beispiele auf.

Sein Kollege aus der Uckermark wies darauf hin, dass Opfer von Straftaten, die sich an den Weissen Ring wenden, nicht dazu verpflichtet seien, Anzeige bei der Polizei erstattet zu haben. "Insofern lassen unsere Beratungszahlen auch keine Rückschlüsse auf die Kriminalitätslage zu", sagte H.-Werner Radloff, der sich in der Uckermark mit nur zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern begnügen muss. "Bisher haben wir stets vergeblich versucht, unsere Helferschar zu vergrößern", erklärte der Leiter der dortigen Außenstelle des Weissen Rings.

E-Mail:weisser-ring-barnim@web.de