Uwe Stemmler

Steinhöfel (Freier Autor) Ich freue mich, dass Sie mal ein Augenmerk auf uns legen", sagte Elke Seilz zum Bauausschuss der Gemeinde Steinhöfel, der sich in der Kindertagesstätte "Kleine Naturfreunde" in Neuendorf im Sande versammelt hatte. Sie schilderte nun die Situation in der Einrichtung, die sie seit 1984 leitet. Sie biete eine hohe Bildungsqualität und sei bei Eltern bis nach Fürstenwalde sehr beliebt. Allerdings: Das Büro der Leiterin ist in einem Verschlag, einen Raum für Elterngespräche gibt es nicht, die Mitarbeiterinnen und auch der Hausmeister müssen die Sanitäreinrichtungen der Kinder nutzen. Statt 3,5 Quadratmeter Spielfläche pro Kind, wie das Kitagesetz verlangt, sind es hier 3,1 Quadratmeter. Bei 48 Kindern ergibt das rund 20 fehlende Quadratmeter.

Vor Elke Seilz hatte schon Doris Kunze, stellvertretende Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Awo, dem Träger der Kita, erklärt, dass der Flachbau eine Sanierung und ein neues Raumkonzept brauche. Und sie erinnerte daran, dass die Awo nur Betreiber sei, Grundstück und Haus der Gemeinde gehören. Das war ein vorsichtig geäußertes Unverständnis, dass sich bei einem Blick in den aktuellen Kitabedarfsplan für 2019 bis 2023 des Landkreises Oder-Spree verstärkt. Dort war festgelegt worden, dass der erforderliche Ausbau "bis 2019 mit konkreten Maßnahmen zu untersetzen" sei. Im Haushalt der Gemeinde wurde aber dafür kein Cent eingeplant. Nun ist, das wurde im Bauausschuss klar, keine wirkliche Lösung vor 2021 in Sicht. Bauamtsleiter Ron Gollin schlug vor, jetzt Vorschläge zu sammeln, so dass im nächsten Jahr die Planung erfolgen kann und für übernächstes Jahr entsprechende Mittel in den Haushalt gestellt werden können.

Allerdings ist die Neuendorfer Kita nicht das einzige Problemkind. Im Kitabedarfsplan steht auch, dass in der Heinersdorfer Kita 17 neue Plätze bis 2020 einzurichten sind. Für die derzeitige Überbelegung gab es bislang eine Ausnahmegenehmigung. Und auch die Kita in Beerfelde, schilderte Ortsvorsteher Horst Wittig, sei am Rande ihrer Kapazität. Allein die Kita in Arensdorf signalisiert, dass sie noch einige Kinder aufnehmen könne. Zuletzt brachte die ehemaligen hauptamtliche Bürgermeisterin von Steinhöfel, Renate Wels, eine neue Kita mit 25 Plätzen im alten Amtsgebäude ins Gespräch.

Viele junge Familien ziehen zu

Angesichts der Situation sagte Amtsdirektorin Marlen Rost: "Die notwendigen Plätze vorzuhalten ist eine Pflichtaufgabe. Aber dafür müssen wir komplett neu und zukunftsorientiert denken." Die Kitas einzeln zu betrachten, führe nicht weiter. Das Amt sei dabei, alle Fakten zusammenzutragen. Wir schauen auch auf die Bebauungspläne in den Orten. Fast alle Wohngrundstücke sind verkauft worden – vornehmlich an junge Familien. Die jetzige Zuwachssituation war vor wenigen Jahren noch unvorstellbar. Das könne auch das Jugendamt im Kreis, das die Bedarfsplanung gemacht hat, nicht wissen. Hinzu komme die Tendenz, dass immer mehr Eltern ihre Kinder auch noch bis zur 6. Klasse im Hort unterbringen wollen.

Doch wie weiter? In Heinersdorf, der größten Einrichtung mit 141 Plätzen gemäß Betriebserlaubnis, könnten 10 bis 14 neue Plätze geschaffen werden, weil die Bibliothek ausziehe, sagte Marlen Rost. In Neuendorf könnten durch einen Ausbau 12 zusätzliche Plätze entstehen. In Beerfelde sind 80 genehmigt. 47 Anmeldungen gebe es, theoretisch wären dort also 33 Plätze frei. Allerdings wurde dabei das Atrium mitgerechnet, das als Spielfläche gar nicht geeignet sei. Die Betriebsgenehmigung könne die Kommune allerdings nicht einfach ändern, die erteile letztlich das Bildungsministerium. Und mit dem sei man bereits im Gespräch. Eine neue Kita in Steinhöfel sei wegen ihrer Größe fragwürdig. 25 Kinder sind für freie Träger nicht wirtschaftlich, das bestätigt auch Doris Kunze. "Erst wenn alle Fakten vorliegen, wissen wir, welcher Bedarf wirklich da ist", sagt die Amtsdirektorin. Und nur das Schaffen bedarfsgerechter Plätze werde mit je 5000 Euro vom Land gefördert, wenn die Investition bis Juni 2023 umgesetzt ist.

Für die "Kleinen Naturfreuden" in Neuendorf machte der Bauamtsleiter Hoffnung, dass etwas rascher etwas passiert. Neben dem Haus wäre Platz für einen Container, in dem unter anderem die Chefin einen Raum und alle Erzieherinnen eine Toilette erhalten.