MOZ

Grünheide (MOZ) Unbekannte Diebe haben sich in der Nacht zu Freitag an einem in Grünheide parkenden Transporter bedient. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Innenraum des VW-Transporters, wie die Polizei berichtete. Anschließend stahlen die Täter aus dem Fahrzeuginneren diverse Werkzeuge, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Die Polizei schätzt den so entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 1800 Euro. Die Ermittlungen laufen.