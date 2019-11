Odin Tietsche

Fürstenberg/Gransee (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 96 ist am Freitagabend ein 54-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Mann war gegen 17.15 Uhr von Fürstenberg in Richtung Gransee unterwegs. Laut Polizeisprecher René In der Rieden wollte der Mann dann einen Lkw überholen, dabei kollidierte er jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 54-Jährige war sofort tot. Der Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens kam ins Krankenhaus, die B 96 war noch bis in die Nachtstunden hinein voll gesperrt.