Hagen Bernard

Müllrose Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV hat am Donnerstag in einem Nachholspiel der Ost-Staffel mit einem 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Bruchmühle die Rote Laterne an Preußen Beeskow abgegeben. In einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie mit relativ wenig Torraumszenen besaßen die Schlaubetaler Feldvorteile und erspielten sich so ein Übergewicht an Torchancen. Dennoch entsprangen alle drei Treffer Standard-Situationen.

Beim 1:0 der Gastgeber in der 23. Minute hatte Paul Herrmann einen an ihm verwirkten Elfmeter verwandelt. Nach einem Freistoß aus halblinker Position etwa fünf Meter hinter der Mittellinie wurde der Müllroser Torjäger im Strafraum zu Boden gezerrt.

Ebenfalls ein Foulstrafstoß musste beim Ausgleich der Gäste nach 39 Minuten herhalten. Bei einer Abwehraktion hatte Elias Ponta im eigenen Strafraum ein langes Bein stehen gelassen. "Der Bruchmühler hatte Pontas gestrecktes Bein gesehen und das geschickt ausgenutzt. Diesen Elfer konnte man durchaus pfeifen", urteilt MSV-Trainer Dirk Herrgoß.

Der Siegtreffer der Schlaubetaler in der 50. Minute war aus einem indirekten Freistoß entstanden. Gäste-Torwart Jeremy Pascal Großmann hatten den Ball aus dem Spiel heraus nicht ganz unter Kontrolle, der Müllroser Christopher Krüger setzte nach und wurde dabei vom Torwart nicht ganz regelwidrig bedrängt. Zunächst hatte Schiedsrichter Oliver Dzewior auf Foulstrafstoß entschieden, seine Meinung schließlich nach Absprache mit seinem Assistenten in einen indirekten Freistoß neun Meter vor dem Tor umgewandelt. Nach kurzer Ablage war Paul Herrmann erneut erfolgreich. "Den muss man erst einmal so reinkriegen. Da stehen mit dem Torwart elf Mann auf der Linie. Zwar gibt es dabei auch Lücken, doch durch die muss man erst einmal durchkommen", lobt der MSV-Trainer seine Torjäger, der nunmehr mit zehn Treffern die Torjägerliste der Oststaffel anführt.

Kampioni trifft Quergestänge

Nach dem Führungstreffer besaß der MSV weitere Torchancen, die beste Offensiv-Aktion hatte Adolf Kampioni, der in der 80. Minute das Quergestänge traf.

"Das war ein Spiel gegen eine kompakte Truppe. Da kriegt man nicht allzu viele Torchancen. Insgesamt ist der Sieg verdient, wir hatten ja schließlich auch noch Lattentreffer", urteilt Herrgoß. Am Sonnabend tritt er mit seinem Team beim elftplatzierten Eintracht Peitz an. "Wir wollen unsere drei Punkte aus diesem Spiel dort vergolden und uns vom Tabellenende absetzen. Doch das wird keine leichte Aufgabe. In der vergangenen Saison waren wir dort grottenschlecht. Da haben wir etwas gut zu machen." Beim MSV fallen dieses Mal die jeweils privat verhinderten Gordon Duran und Oliver Seifert aus. Jannik Krause hat sein freiwilliges Jahr im Ausland angetreten.

Müllroser SV: Philipp Reschke – Philipp Schiller (46. Oliver Seifert), Eric-Gordan Kirchhoff, Nils Unglaube, Elias Ponta – Lukas Gräber, René Franz – Felix Hackel (64. Adolf Kampioni), Christopher Krüger, Nick Murach (81. Peter-Felix Richter) – Paul Herrmann

Tore: 1:0 Paul Herrmann (23), 1:1 Jens Lehmpfuhl (39.), 2:1 Paul Herrmann (50.) – Schiedsrichter: Oliver Dzewior (Wiesenau) – Zuschauer: 78