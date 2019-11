Wilfried Hohmann

Müllrose Die weibliche C-Jugend der HSG Schlaubetal-Odervorland hat mit einem 23:12 (10:7) gegen den Neuenhagener HC ihren zweiten Saisonsieg in der Kreisunion gelandet. Das von Ute Wagner trainierte Team verbesserte sich damit in der Tabelle mit 4:4 Punkten auf den 4. Platz.

Grundlage für diesen Erfolg bildete eine sehr gut eingestellte Deckung der HSG-Mädels, welche sich gegen die im Schnitt ein Jahr älteren Kontrahentinnen sehr gut behauptete. Dabei gelang es ihnen, die bisher torgefährlichste Spielerin der Randberlinerinnen Linda Schaller weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen. Diese erzielte diesmal nur vier Treffer. Da neben ihr nur noch zwei Spielerinnen mit Treffern aufwarten konnten, war damit dem Angriff der Mädels aus Neuenhagen die Torgefährlichkeit genommen.

Die HSG-Mädels dagegen waren auch im Angriff für den Gegner weniger ausrechenbar. Denn neben den beiden erfolgreichsten Werferinnen Sonja Grund (8) und Angelique Stelter (7) konnten sich noch weitere drei Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen, die zusammen acht weitere Treffer zum Sieg beisteuerten.

Gäste zunächst besser

Allerdings fiel den HSG-Mädels dieser Sieg nicht so leicht, wie es im Ergebnis zum Ausdruck kommt. Die ersten 15 Spielminuten gehörten den Mädels aus Neuenhagen. Mit 1:0 in Führung gegangen, verteidigten sie ihre Führung bis zum 7:6 in der 15. Minute. Nach dem Ausgleich zum 7:7 kam die HSG immer besser in die Partie und führte zur Pause 10:7.

In der zweiten Halbzeit ließen die HSG-Mädels keine Zweifel am Sieg aufkommen. Sie kassierten in den 25 Minuten nur fünf Treffe, waren aber selbst 13 Mal erfolgreich. Sie gewannen überlegen mit 23:12.

Auch Trainerin Ute Wagner war sehr zufrieden: "Es war aus meiner Sicht die beste Mannschaftsleistung in dieser Saison. Zu Anfang hatten wir zwar noch einige Probleme mit der körperlichen Überlegenheit der NHC-Mädels, kamen dann aber immer besser in dieses Spiel. Vor allem in der Deckung haben die Mädels stark gespielt und dann auch kaum Fehler im Spiel nach vorn gemacht."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Chané Tekl (im Tor), Angelique Stelter 7, Lena-Maleen Eveline Schneider 2, Nele Gielisch, Sadie Hoffmann, Sonja Grund 8/1, Elisabeth Wiegand 4, Leonie Ebelt 2, Lara Welkisch, Lena Schmolling

Siebenmeter: HSG 1/1, NHC 2/1 – Zeitstrafen: HSG 1, NHC 2