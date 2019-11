Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Sonnabend, 14 Uhr, Petershagen-Eggersdorf – es ist wieder Zeit für ein Spitzenspiel auf dem Waldsportplatz. In der Fußball-Branden-burgliga empfängt der Tabellendritte, SV Blau-Weiß, den Zweiten, 1. FC Frankfurt.

Der Mediensprecher des Vereins, Jörg Jankowsky, hat dazu geschrieben: "Nur ein winziges Pünktchen trennen beide Mannschaften. Wir besitzen das bessere Torverhältnis. Ein blau-weißer Sieg heute, das wäre natürlich echt Klasse, und schwupp wären wir der Zweite! Und gerade solch ein voller Erfolg fehlt uns gegen die Oderstädter noch. In den bisher absolvierten drei Vergleichen gelang uns nur ein Unentschieden (2:2) bei zwei Niederlagen (0:3 und 1:2). Es ist an der Zeit, dies zu ändern!" Diese Sätze wird der Fußballfan auch im beliebten Stadionheft von Blau-Weiß, wie immer an der Stadionkasse erhältlich, nachlesen können.

Gute Stimmung bei Blau-Weiß

Überhaupt, es herrscht eine großartige Fußballstimmung und viel Optimismus bei den Blau-Weißen. Warum auch nicht, denn die Mannschaft spielt attraktiven Fußball und gehört mittlerweile zu den Spitzenteams der Liga.

"Wir haben gegen alle vermeintlichen Favoriten nicht verloren. Gegen Teltow gelang uns zum Auftakt der Saison ein Remis. Auch gegen den SV Altlüdersdorf haben wir 2:2 gespielt und einen Punkt geholt. Beim SV Neuruppin haben wir sogar mit 3:2 gewonnen", zieht Blau-Weiß-Cheftrainer Roman Sedlak kurz Bilanz. "Jetzt kann ich meinen Männern sagen, dass sie sich mit einem Sieg gegen Frankfurt selbst belohnen können."

Sedlak schätzt aber den Gegner sehr hoch ein. "Ich denke, auch für die Zuschauer kann es eine sehr interessante Partie werden." Beide Mannschaften gelten als sehr spielstark, mit offensiver Ausrichtung. "Ich erwarte ein rassiges, temporeiches Spiel und wenn alles gut läuft, einen Schlagabtausch mit zahlreichen Torraumszenen."

Sedlak berichtet von einer sehr guten Trainingswoche und sagt, dass er großes Vertrauen in seine Mannschaft hat. "Ich war lange nicht so entspannt vor einer Partie wie diesmal." Er kann Bestbesetzung aufbieten und macht auch kein Geheimnis daraus, was sein Ziel für diesen 10. Spieltag ist: "Wir wollen den zweiten Tabellenplatz feiern!"

Auch das Vorspiel, Beginn ist um 11.30 Uhr, hat es in sich. Blau-Weiß II empfängt in der Ostbrandenburgliga den FSV Blau-Weiß Wriezen II. Auch in dieser Partie spielen zwei Tabellennachbarn gegeneinander. Der Zehnte trifft auf den Neunten. Nach der 0:9-Schlappe vom vergangenen Wochenende in Seelow kann es für Blau-Weiß II nur um Wiedergutmachung gehen.

1. RSV Eintracht .7 1 1.35:15.22

2. 1. FC Frankfurt .6 1 2.15:12.19

3. Blau-Weiß Petershg.-Egg. .5 3 1.22:11.18

4. SV Altlüdersdorf .5 3 1.18:13.18

5. Werderaner FC Viktoria .5 2 2.25:16.17

6. Grün-Weiß Lübben .5 0 4.20:16.15

7. MSV Neuruppin .4 2 3.19:12.14

8. TuS Sachsenhausen .3 5 1.15:11.14

9. Einheit Bernau .3 3 3.20:21.12

10. SG Eintracht Oranienburg .3 2 4.12:14.11

11. Union Klosterfelde .3 1 5.14:21.10

12. Preußen Eberswalde .3 0 6.20:19. 9

13. FSV Bernau .2 3 4.13:17. 9

14. Eintracht Miersdorf .3 0 6.17:26. 9

15. FC Eisenhüttenstadt .1 1 7. 9:27. 4

16. SV Falkensee .0 1 8. 6:29. 1