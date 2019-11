Ricardo Steinicke

Bernau (MOZ) Für die Basketballer des SSV Lok Bernau steht am Sonnabend ein Auswärtsspiel vor der Haustür an. Am Nachmittag um 16 Uhr messen sich in der 2. Basketball Bundesliga ProB die beiden besten Teams Brandenburgs. Lok gastiert bei den TKS 49ers in Kleinmachnow, die in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. Dabei gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Sebastian Fülle. Gespielt wird in der Sporthalle der Berlin Brandenburg International School (Schopfheimer Allee 10, Kleinmachnow).

Mit neuem Namen und bekannten Gesichtern gehen die Basketballer des RSV Eintracht nun als TKS 49ers ins Rennen. Für das ebenfalls junge Team verlief der Saisonstart bisher aber sehr holprig. Die Teltower haben aktuell erst einen Sieg verbuchen können und stehen am Tabellenende. Allerdings waren die Niederlagen, bis auf ein ganz schwaches Spiel gegen die Dresden Titans, allesamt recht knapp. Auffällig ist die gute Moral und der Kampfgeist. Mit viel Druck in der Verteidigung sind die 49ers ein unangenehmer Gegner. Die fast elf Steals pro Spiel sind Spitzenwert der Liga und unterstreichen das Potenzial. Auch nach hohen Rückständen haben sich die Schützlinge von Trainer Buchmann immer wieder zurückgekämpft und sind in der Lage, solche Spiele zu drehen.

Aufgrund der kurzen Anreise freuen sich die Bernauer auf die zahlreiche Unterstützung von ihren Fans, die sich bereits angekündigt haben. Sie können dann auch den letzten Auftritt von Alexander Rosenthal im Lok-Trikot verfolgen, der aus beruflichen Gründen das Team verlassen muss.