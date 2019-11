Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) "Wir sind gerade dabei, einen neuen Trikotsatz zu organisieren und hoffen, diesen spätestens am Sonnabend beflocken zu können", erklärte am Freitag Trainer Matthias Maucksch die zusätzliche Aufregung beim FSV Union Fürstenwalde vor dem Punktspiel in der Regionalliga Nordost am Sonntag, ab 13.30 Uhr, beim Tabellendritten 1. FC Lokomotive Leipzig.

Am Dienstagabend hatte die Feuerwehr einen Brand im Hauptgebäude des Friesenstadions löschen müssen, der aufgrund einer defekten Waschmine in einem Wirtschaftsraum ausgebrochen war. Durch das schnelle Eingreifen der Fürstenwalder Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt, doch es entstand erheblicher Sachschaden in dem Raum sowie an den anderen Waschmaschinen und Trocknern.

Spieler drängen sich auf

"Dabei wurden unsere gesamte Trainingsbekleidung und die Trikotsätze für die Punktspiele vernichtet. Nun hoffen wir auf schnellen Ersatz bei den Sachen und Geräten sowie bei der Instandsetzung des Wirtschaftsraumes", sagt Maucksch. Weniger Sorgen machen dem Chefcoach dagegen die fußballerischen Voraussetzungen für das schwere Auswärtsspiel. "Es sind alle gesund und drängen sich im Training für einen Einsatz in Leipzig auf", erklärt der 50-Jährige. "Wir haben als Trainerteam die Qual der Wahl. Dabei ist es eine schwere Entscheidung, wer in die Startelf kommt. Aber so soll das sein."

Nach dem Heim-3:0 zuletzt gegen Rot-Weiß Erfurt können die Fürstenwalder mit breiter Brust im Bruno-Plache-Stadion auflaufen. "Die Leipziger spielen kompakten Männer-Fußball. Dementsprechend muss unsere junge Mannschaften ordentlich dagegenhalten und versuchen, das eigene Spiel durchzubringen", sagt Matthias Maucksch. Wenn das gelinge, sei etwas Zählbares machbar. Am Sonntag um 8.30 Uhr macht sich der FSV Union auf den Weg nach Sachsen.