Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Straussee-Fähre wird ab Montag für etwa zwei Wochen außer Betrieb und ab Mittwoch aus dem Wasser genommen. "Grund dafür sind turnusgemäße Inspektionsarbeiten an der Fähre, die nur an Land durchgeführt werden können", teilte die Strausberger Eisenbahn GmbH mit, die sie betreibt. Die Ruhezeit soll für Umbau- und Instandhaltungsarbeiten genutzt werden.

Die Inspektion der Fähre übernehme die zuständige Behörde – die Schiffsuntersuchungskommission des Landes Brandenburg. Mit den Arbeiten sei die mitschiffs Werft GmbH Berlin beauftragt worden. Die Inspektion erfolge vor Ort in der Karl-Liebknecht-Straße. Daher sei das seeseitige Ende der Karl-Liebknecht-Straße von Mittwoch bis voraussichtlich 15. November von der Fähre besetzt.

Die Parkflächen am Ende der Karl-Liebknecht-Straße stünden in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen werde die Karl-Liebknecht-Straße während der Kranarbeiten am Mittwoch für den Verkehr gesperrt. "Die Strausberger Eisenbahn GmbH bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer für eventuell entstehende Beeinträchtigungen um Entschuldigung."

Die Fähre wird alle vier Jahre einer Inspektion unterzogen. "Beim letzten Mal wurde die Blechdicke verstärkt, dieses Mal dürfte der Aufwand kleiner sein", hatte sich Irina Kühnel, Geschäftsführerin der Eisenbahn GmbH, kürzlich optimistisch geäußert.